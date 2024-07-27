Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza, birbirinden farklı müzik türlerinin bir araya geldiği muhteşem bir konser ile 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen festival, üç büyük ismi ağırladı. Dünyaca ünlü neyzen, besteci ve yapımcı Mercan Dede, Türkçe rock müziğinin usta ismi Hayko Cepkin ve Türkçe rap sahnesinin simgesi Ceza, “Best of Genres” projesi kapsamında Merinos Parkı’nda Bursalılarla buluştu.

Konserde ilk olarak Mercan Dede sahne aldı. Mercan Dede’nin semazen gösterisi eşliğindeki konseri izleyenleri adeta büyüledi. Ardından sahneye ışık ve alev gösterileri eşliğinde Hayko Cepkin çıktı. Cepkin’in muhteşem performansına daha sonra Ceza da katıldı. İki muhteşem sesin düeti ile izleyenler eşsiz bir performansa ortak oldu. Ceza’nın “Sus pus”, “Yerli Plaka” ve “Panorama Harem” gibi şarkılarına hayranları da eşlik etti. Konserin son bölümünde ise üç sanatçı “Aldırma Gönül” şarkısını birlikte seslendirdi.

Farklı müzik türlerinin bir araya geldiği muhteşem konser, seyircilerden büyük beğeni topladı. Mercan Dede’nin eşsiz ney performansı, Hayko Cepkin’in enerjik rock müziği ve Ceza’nın etkileyici rap şarkıları, izleyenleri adeta büyüledi. Performansları sırasında heyecanın bir an bile dinmediği gecede, izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.

Bu ender buluşmada, dünya müziğinin uluslararası platformdaki en saygın sanatçılarından Mercan Dede, Türkçe rock müziğinin yıkılmaz kalesi Hayko Cepkin ve Türkçe rap sahnesinin ustalarından Ceza, benzersiz bir performans sergileyerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. 62. Uluslararası Bursa Festivali, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi ve festivalin bu yılki en görkemli etkinliklerinden birine imza attı.

Unutulmaz anların yaşandığı gecede, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, sanatçılara teşekkür ederek festival plaketi sundu.