Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yıl boyunca hazırlanan en özel eserler beğeniye sunuluyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yıl sonu heyecanı yaşanacak. Geleneksel sanatlarda eğitim döneminin kapanışı olacak yılsonu sergisi, 7 Haziran Cuma günü saat 18.00’da Sakarya Sanat Galerisi’nde düzenlenecek törenle açılacak

1052 ESER

Hat, (kufi, sulus, nesih, rika) tezhip, minyatür, çini, ebru, ahşap oyma, sedef kakma, cilt, katı hendesi, tezyinat, çamur şekillendirme ve kaligrafi gibi 11 farklı branşta eğitim kursiyerler, 12 uzman eğitmenin eşliğinde 1052 eser ortaya çıkardı. 175 eserin beğeniye sunulacağı yıl sonu sergisine tüm sanatseverler davet edildi.

SERGİYE DAVET

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezimiz ile sanatta ihtisaslaşmak isteyen, alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde bir dönemi daha tamamlıyoruz. Sakarya Sanat Galerisi’nde birbirinden güzel ve anlamlı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Tüm sanatseverleri kursiyerlerimizin, sanatçı adaylarının heyecanını paylaşmaya, mutluluklarına ortak olmaya davet ediyoruz” denildi.