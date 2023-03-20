Pazar Belediyesi'nin Rize-Artvin havalimanına kestiği su faturası pes dedirtti. Belediyenin su tonajına yaptığı fahiş zam tepkilere neden oldu.RİZE (İGFA) - 7-8 bin lira gelen su faturası meclis kararı ile düzenlenerek suyun tonajına yüksek bir artış yaparaka 200 bin TL'YE yaklaştı.

Türkiye'nin en pahalı suyunu Rize-Artvin Havalimanı kullanıyor. Türkiye'de emsaline rastlanmayan bir şekilde Rize Artvin Havalimanına suyun tonajı 64 TL'den veriliyor.

Rize'de Pazar Belediyesi'nin aldığı meclis kararıyla havalimanının su bedeli aylık 200 bin TL'ye yaklaştı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte bu fiyatın artması bekleniyor.

HAVALİMANI YETKİLİLERİ TEPKİLİ

Alınan bilgiye göre Rize Artvin havalimanı yetkilileri su fiyatına fahiş zam sonrasında Pazar Belediyesi'ne itiraz etti. İtirazı kabul edilmezken, havalimanı yetkilileri devlet kurumu olduğunu bu nedenle kendilerine kesilen su faturası bedelinin devlet kurumlarına belirlenen fiyat üzerinden çıkartılmasını talep etti.

Talep doğrultusunda Pazar Belediyesi'ne dilekçe yazıldı. Yetkililerinin itiraz dilekçesi sonrasında Pazar Belediyesi Meclisi yeniden toplandı. Yerel meclis havalimanının verdiği dilekçeyi görüşüren, CHP ve AK Partili meclis üyeleri itiraz dilekçesini redetti. Meclisten çıkan karar sonrasında havalimanı yetkililerinin karara itiraz etmesi bekleniyor.

İŞTE ALINAN MECLİS KARARI VE GEREKÇESİ

Tarifenin ticarethane adı altında düzenlendiğini belirten meclis kararında hiç bir ticaret hanenin suyun metre küpüne 64 lira vermediği de görüldü.

“HAVAALANI HASTANE VEYA BAŞKA BİR DEVLET KURULUŞU GİBİ DEĞİLDİ”

Söz konusu kararı değerlendiren CHP Pazar İlçe Başkanı Kazım Balta ise, “Biz 4 belediye meclis üyesi arkadaşımızla grup kararı aldık çünkü, Rize Artvin havaalanı, bir hastane, bir valilik, bir sağlık ocağı gibi değildir. Burada otopark parası, iş yeri kiraları vs. çok pahalı bir su bir simit piyasa değerinin çok çok üzerinde yani burada bir ticaret anlayışı söz konusudur. Belediye Mali İşler Müdürlüğü buradaki durum değerlendirir ve fiyat belirleme yetkisi olan belediye meclisine sunar. Belediye Meclisi de bu tespite göre karar alır ve meclis idari işlerin önerdiği bir metre küp fiyatı 64 TL rakamını uygun bulmuş ve onaylamıştır" ddi.

Havaalanı yetkililerinin suyun pahalı olduğuna ilişkin itirazlarının normal karşılandığını ifade eden Balta, "Ancak havaalanına bir işyeri veya sıradan bir ticarethane muamelesi yapmamız mümkün değildir. Dolayısıyla Pazar Belediyesi'nin aldığı kararı bizlerde CHP meclis üyeleri olarak yerinde bulduk. Zaten belediyelerin gelirleri oldukça kısıtlı siz burada ticarethane gibi faaliyet yürütüyorsunuz bunun bir bedeli tabii ki olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.