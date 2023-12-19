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UI Greenmetric 2023 sonuçları açıklandı. Dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen GreenMetric endeksinde Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Dünya’da 438’nci, Türkiye’de ise 38’nci sırada yer aldı.BURSA (İGFA) - BTÜ, dünyanın en sürdürülebilir üniversiteleri arasında İlk 500’e girdi.

Kampüs yerleşimi ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım, eğitim ve araştırma kategorileri olmak üzere üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren UI GreenMetric; “2023 Dünya Üniversite Sıralamasını” açıkladı.

Liste, ilk 500 üniversite arasına girme başarısı göstererek dünyadaki bin 183 üniversite arasında “Dünya’nın 438’nci En Sürdürülebilir Üniversitesi” olma başarısı gösterdi.

2022 yılında 1050 üniversite arasında 542’nci sırada olan BTÜ, bu sene yakaladığı sıralama ile 104 basamak birden yükselmiş oldu.

BTÜ, 2022 yılında 47’nci olduğu Türkiye sıralamasında 2023 yılında ise 98 üniversite arasında 38’nci sıraya yerleşerek, 9 basamak yukarı çıkma başarısını yakaladı. Yine 2022 yılında Asya sıralamasında 285’nci olan BTÜ, bu yıl 232’nci sıraya yerleşti. Bir önceki yıla göre derecelendirme ölçütlerinde önemli bir başarı yakalayan Bursa Teknik Üniversitesi özellikle; Ulaşım, Enerji ve İklim Değişikliği, Eğitim ve Araştırma ile Atık kategorilerinde başarılı performans sergiledi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Yenilenebilir enerji, temiz işletim, atık yönetimi gibi konularda hem üniversite yerleşkelerimizde üzerimize düşeni yerine getiriyoruz hem de sanayiye daha çevreci projeler üretip sürdürülebilirliği sağlıyoruz. BTÜ bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları desteklemek adına ‘Sürdürülebilir Üniversite Koordinatörlüğünü’ kurduk. Bu koordinatörlüğümüz öncülüğünde erişebilir yerleşke, canlı ekosistem, sağlıklı toplum, yeşil bina gibi konularda önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.