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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişim ve çalışmaları ile yatırım programına aldırdığı ilçelerde doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kumru ilçesinde geçtiğimiz aylarda başlayan doğalgaz çalışmasında yüzde 70’lik bölüm tamamlandı.ORDU (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye’yi doğalgaz ile buluşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe, Gülyalı ilçelerinden sonra Kumru ve Korgan’da da doğalgaz çalışmalarının başlamasını sağladı.

KUMRU’DA YÜZDE 70’LİK BÖLÜM TAMAMLANDI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemindeki başarılı çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de sürdürüyor. Ordu’da önemli alt ve üstyapı çalışmalarının altına imza atan Başkan Güler, seçim döneminde söz verdiği bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yıllardır hayal bile edilemeyen doğalgaz çalışmaları sahil bandını aşarak yüksek rakımlı ilçelere geçti. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Kumru ilçesinde başlayan doğalgaz çalışmasında önemli mesafe alan ekipler, kent merkezinde başlattığı doğalgaz altyapı çalışmalarının yüzde 70’lik bölümünü tamamladı. Geriye kalan bölümlerin tamamlanması için ise ekipler yoğun mesai yürütülüyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

İlçelerin belli bir takvim dahilinde doğalgaza kavuşması için çalışmalar yürüten Başkan Güler’in çabalarıyla Perşembe ve Gülyalı ilçelerinin ardından Kumru ve Korgan’da çalışmalar başladı. Kumru ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kent merkezinde hat döşeme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe sakinleri, “Bizim için hayal olan bir çalışma ilçemizde başladı. Yıllardır söyleniyordu. Ancak bir çalışma yoktu. Büyükşehir Belediye Başkanımız seçim öncesi böyle bir vaat vermişti. Sözünü yerine getirdi. İlçemiz adına çok önemli bir çalışma. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

“HASRETİMİZ SONA ERECEK”

İlçede doğalgaz çalışmalarının yüzde 70’lik bölümünün tamamlandığının altını çizen Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Başkan Yalçuva, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İlçemizde geçtiğimiz aylarda başlayan doğalgaz çalışması hız kesmeden devam ediyor. Yüklenici firma hava şartlarına göre yoğun mesai yürütüyor. Şu an için doğalgaz çalışmasında yüzde 70’lik bölüm tamamlandı. Geriye kalan kısımların tamamlanması için de yoğun mesai harcıyorlar. Bu hizmeti ilçemize kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve yüklenici firma AKSA’ya çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilçemizde hayalini bile kurmadığımız bir yatırım tamamlanmış olacak.”