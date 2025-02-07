Finansal yatırım araçlarının reel getirilerinde bu kez aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'nde olurken, külçe altın 6 aylık ve yıllık en yüksek reel getirideki yerini korudu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.

Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'de oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,35 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,14, Amerikan Doları yüzde 1,47, BIST 100 endeksi yüzde 2,43 ve Euro yüzde 2,57 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,53, külçe altın yüzde 2,01, Amerikan Doları yüzde 3,31, BIST 100 endeksi yüzde 4,26 ve Euro yüzde 4,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,98 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, 6 aylık ve yıllık değerlendirmelerde külçe altın; yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 7,50 ve DİBS yüzde 0,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,73, Amerikan Doları yüzde 7,15 ve Euro yüzde 11,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,79, DİBS yüzde 10,36, BIST 100 endeksi yüzde 12,05, Amerikan Doları yüzde 16,89 ve Euro yüzde 21,11 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.