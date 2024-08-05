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Verilerde ana harcama grubu enflasyon oranları da tablo olarak yer aldı.

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu

ENAG'ın verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında yüzde 5,91 artarken, son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak açıkladı.

Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklanacağı gözlerin çevrildiği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) öncesinde ilk veri bağımsız enflasyon araştırma grubu ENAG'dan geldi. ANKARA (İGFA) - Enflasyon verileri için piyasaların gözünü çevirdiği TÜİK'in verileri öncesinde Temmuz enflasyonuna yönelik ilk veriler ENAG'dan geldi.

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