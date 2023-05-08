Bergama Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Enduro ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları tamamlandı.İZMİR (İGFA)- Muhteşem doğası ve heyecanı yüksek Kozak Yaylası Parkuru'nda yarışları izleyen vatandaşlar müthiş bir adrenalin yaşadılar.

Yarışmalar ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, tarihi ve kültürel kadim şehir Bergama'nın tanıtımı için her dalda ve branşta spora ve yarışmalara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2023 yarış takviminde yer alan Türkiye Enduro ATV Şampiyonası’nın ilk ayağında sporcular, Kozak Yaylası'nın doğal güzellikleri eşliğinde, dere ve patikalardan oluşan etaplarda kaya, çamur ve dik rampa geçişleri gibi doğal engellerle mücadele ettiler.

Dün sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada sporcular bugün zorlu Kozak Parkuru'nu ön sırada tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Şampiyonanın sonunda dereceye giren ve kazanan sporcular, federasyon yetkilileri ve organizasyon komitesine Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Kaymakamı Avni Oral, Belediye Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, protokol üyeleri ve Türkiye Motosiklet Federasyonu yöneticileri tarafından kupa ve ödülleri verildi.