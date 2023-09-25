Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin adrenalin dolu nefes kesen bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Sporun Başkenti Kocaeli vizyonuyla adrenalin dolu Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Kocaeli'nin doğasıyla turizm ilçesi Kartepe'nin eteklerinde yer alan zorlu parkurda, Endurocular birbirlerini geçmek için mücadele etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde nefes kesen yarışlara sahne olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2. Ayak Yarışları hafta sonu Kocaeli’nin Kartepe MX Park'ta yer alan ekstrem parkurunda gerçekleşti. Yarışları, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın yanı sıra Büyükşehir yetkilileri ile sporseverler yakından takip etti.

SPORCULARIN ZAMANLA VE DOĞAYLA MÜCADELESİ

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2. Ayak yarışlarında sporcular, ekstrem parkurda ve doğada mücadele etti. Heyecan fırtınasının eksik olmadığı yarışta sporcular, şampiyonanın Maşukiye’deki ilk gününde lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sıradan başlamak için mücadele verdi. Şampiyonada ikinci gün ise Kartepe eteklerinde endurocuların, ekstrem test ve karanlık orman mevkiindeki enduro testten oluşan parkurdaki zamanla ve doğayla mücadelesi görülmeye değerdi. Yarışların son gününde dereceye giren sporcular şunlar:

ENDURO GP

1. Arif Şişman, 2. Rafet Karakuş, 3. Gökhan Kart

E1 SINIFI

1. Gökhan Gökçe, 2. Salih Serim, 3. Murat Can Köse

E2 SINIFI

1. Rafet Karakuş, 2. Salih Çarpışantürk, 3. Taha Can Çataloğlu

E3 SINIFI

1. Gökhan Kart, 2. Ömer Bulduk, 3. Nurdoğan Kuzu

EG SINIFI

1. Emirhan Kurt, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Efe Ülker

EB SINIFI

1. Arif Şişman, 2. Aykut Kızıltan, 3. Emre Esen

EC SINIFI

1. Ümit Kaya, 2. Hasan Gider, 3. Ufuk Dinçay

EV SINIFI

1. Recep Bahadır Çaktı, 2. Erdem Gülüş, 3. Mehmet Okuyan

EK SINIFI

1. İrem Ertüzün, 2. Kayra Su Yazıcı, 3. Aslı Kutluca

ATV GP

1. İsrafil Akyüz, 2. Emre Muharrem Sağlam, 3. Haktan Özkul

S1 SINIFI

1. Haktan Özkul, 2. Osman Fırat, 3. Ömer Demirhan

S2 SINIFI

1. İsrafil Akyüz, 2. Emre Muharrem Sağlam, 3. Emrecan Uzlaş

S3 SINIFI

1. Hasan Yatgın, 2. Murat Yatgın, 3. Eren Kaynak