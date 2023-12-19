Tahmini Okuma Süresi: dakika

Samandağ'ın doğasına ve depremzedelere destek olmak amacıyla İkiay Group, Endüstri Mühendisi Selin Çelik ile iş birliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Samandağ'da yaşayan ve doğaya büyük emek veren Selin Çelik, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderdiği fidelerle hem doğaya, hemde depremzedelere katkı sağlıyor.

İkiay Group, Selin Çelik'in çabalarını destekleyerek, depremde evlerini ve işyerlerini kaybeden ailelere ve bahçelere hediye etti. Bu anlamlı harekette, Selin Çelik'in sosyal medyada yaptığı açıklamalar da dikkat çekici. Kendi çabasıyla yetiştirdiği fidanları depremzedelere hediye etmek amacıyla bağışlayan Çelik, her satış için Hatay’a bir fidan dikileceğini söyledi.

Endüstri Mühendisi Selin Çelik, hayırsever iş insanlarına katkılarından ötürü teşekkür etti. Elinde yaklaşık daha 2 bin fidan olduğunu belirteen Çelik, hayırsever insanların desteklerini bekliyorum. Depremzedeleri fidan hediye etmek için bahçeme bekliyorum” dedi.