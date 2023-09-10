Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, endüstriyel yemek sektörünün kârsızlık yüzünden kalifiye eleman bulamadığına dem vurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, Endüstriyel Yemek Sektörünün ana maliyet kalemi olan gıda fiyatlarının yanı sıra ambalaj ve diğer giderlerinin de sürekli yükseldiğini bu durumu müşterilerine anlatmakta zorlandıklarını ifade etti.

Başkan Dönmez, sektördeki firmaların, artan maliyetler oranında fiyat farkı alamayınca gerekli yatırımları zamanında yapamadığını bu nedenle de ya hizmette geri kaldıklarını, ya da istihdam ettikleri kalifiye elemanlarına, yaşam standartların uygun ücret artışı veremeyerek başka sektörlere yönelmesine engel olamadıklarını ifade etti.

Genç neslin ise sektörden uzak durduğunu ifade eden Dönmez, “Üyelerimiz bu durumdan çok rahatsızlar. Çünkü bu sektörde kalifiye olmayan personeli kesinlikle çalıştıramayız. Müşterilerimize kaliteli hizmet vermeye devam edebilmek için, istihdam, hizmet, kalite dengesini iyi sağlamlamamız lazım. Müşterilerimizden, piyasa koşulları gereği, üç ayda bire inen ve hatta her ay sonu eskale edilmesi gereken fiyat artışlarının anlayışla karşılanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Coşkun Dönmez, Pandemi, Rusya Ukrayna savaşı ve dünya çapında etkili olan kuraklık yüzünden gıda fiyatları ile emtia, akaryakıt ve diğer enerji kaynaklarının aşırı yükseldiği bir süreç yaşandığını ifade etti. Tüm bunlara ilave olarak, Türkiye özelinde 6 Şubatta meydana gelen büyük deprem ile birlikte zaten kırılgan olan Türk ekonomisinin derin bir krize girdiğini belirten Dönmez, “Stratejik öneme sahip olan Endüstriyel yemek sektörü olarak, artan maliyetlerimizi müşterilerimize yansıtmamak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar menü fiyatlarımızı gelen zamların altında güncellediğimiz için kâr edemez hale geldik. Bu durum yatırım yapmamıza engel olmakla kalmıyor personelimize hak ettikleri ücretleri ödeyememek gibi bir handikaba da yol açıyor. Maalesef düşük menü fiyatlarının bedelini çalışan personelimiz de ödemeye başladı. Bu nedenle de mevcut personelimiz bir şekilde gayret etse de yeni kalifiye eleman bulamaz hale geldik. Ne yazık ki, gençler bu işe başlamak istemiyorlar. Bu durum sürdürülemez" dedi.

Gıda sektöründe hijyen ve sanitasyonun çok önemli olduğunu da vurgulayan Coşkun Dönmez, kaliteli hizmet verebilmek, hijyen ve sanitasyon kurallarını harfiyen uygulayabilmek için kalifiye eleman çalıştırmak ve sektöre gençleri çekmek zorunda olduklarına vurgu yaptı.