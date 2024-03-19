Türkiye’deki faaliyetlerinin 15. yılını tamamlayan SOCAR Türkiye, Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak stratejik hedefleri doğrultusunda, enerji alanında stratejik yatırımlarını sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, Azerbaycan Petrol Şirketi SOCAR'ın, Azerbaycan'ın petrol ve doğal gaz kaynaklarını arama, çıkarma, üretim ve işleme faaliyetlerinin yanı sıra petrol ve doğal gaz taşınması ve dağıtımı, ham petrol ve petrokimyasal ürünlerin pazarlanması çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Ibadov, iştirakleri ve ortak girişimleri ile birlikte 15'den fazla ülkede faaliyet gösteren SOCAR'ın bugüne kadarki en büyük yatırımlarını Türkiye'de gerçekleştirdiğini belirterek, "Geçen 15 yılın ardından bugün paydaşlarımızla birlikte yaklaşık 18,3 milyar dolar yatırımla Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısıyız ve tüm grup şirketlerimizle entegre yapıda yürüttüğümüz faaliyetlerle Türkiye'nin en büyük entegre endüstri grubuyuz. 15 yılda geldiğimiz nokta her iki ülke ekonomisine, istihdamına ve sosyal gelişimine sağladığımız katma değer bizleri gururlandırıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü işbirliği ve sinerjinin desteğiyle, birbiriyle entegre yapıdaki grup şirketlerimizle, yetkin insan kaynağımızla stratejik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, bizden desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumlarına, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şirketin sağladığı ekonomik faydaların yanı sıra faaliyet gösterdiği bölgelerde sosyal fayda sağlayarak toplumun gelişimini desteklemenin öncelikleri olduğunu aktaran Ibadov, 'Toplumsal kalkınmaya ve yardımlaşmaya yönelik, eğitim, spor, çevre gibi çeşitli alanlarda da desteklerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinde, ulusal liderimiz Haydar Aliyev'in adını taşıyan 11 okulda 10 binin üzerinde öğrenciye eğitim veriliyor. Çalışanlarımızın oluşturduğu SOCAR Türkiye Gönüllüleri, birçok alanda gönüllülük faaliyetleriyle şirketimizin sosyal sorumluluk hedeflerine katkı sağlıyor" dedi.