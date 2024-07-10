Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile sektörüne liderlik eden Arçelik, yenilenebilir enerji atılımı kapsamında Arçelik Enerji Çözümleri TIR’ıyla başlattığı tanıtım seferberliğine Bursa ile devam ediyorİSTANBUL (İGFA) - Arçelik, Enerji Çözümleri TIR’ı ile yerli güneş paneli, inverter, batarya, enerji depolama sistemi ve elektrikli araç şarj istasyonunu içeren yenilenebilir enerji çözümlerini işletmelere tanıtarak, işletmeleri güneş enerjisi kullanımına teşvik etmeyi amaçlıyor.

Proje ile şirket Avrupa’ya ihracat yapan işletmelerin Yeşil Mutabakat kapsamında yenilenebilir enerjiye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmayı da hedefliyor. TIR, güneş enerjisinin potansiyel ekonomik ve ekolojik etkisini işletmelere sahada, birebir kullanım alanlarında aktarmak için Kocaeli, Kayseri ve Gaziantep de dahil sanayinin yoğun olduğu pek çok ili ziyaret ederek kasım ayına kadar ülkeyi dolaşacak.

11-12 Temmuz’da Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret edecek Arçelik Enerji Çözümleri TIR’ı, güneş enerjisinin potansiyelini Bursalı işletmelere aktaracak.

Arçelik’in ürettiği Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile de tüketiciler, elektrikli araçlarını 7,4 kW ve 22 kW kapasiteli Arçelik by WAT Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile şarj ederek, sadece karbon ayak izlerini azaltmakla kalmıyor, fosil yakıt masrafını ortadan kaldırarak bütçelerinde tasarruf sağlıyor.