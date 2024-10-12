BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ’ın desteğiyle hayata geçirilen; elektrik dağıtım sektörünü yeni girişimler, yenilikçi enerji çözümleri ile buluşturmayı hedefleyen “Dinamik Hızlandırma Programı”nda finale kalan 9 proje arasında ilk 3’e giren projeler toplam 1,5 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin üç bölgesindeki 7 ilde, 8,4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) ile Viveka İnkübasyon Merkezi’nin iş birliğiyle hayata geçirilen Dinamik Hızlandırma Programı’nın Demo Day etkinliği, 2 Ekim Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Elektrik dağıtım sektörü ve dağıtım teknolojileri konularında yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler üreten akademisyen, öğrenci ve start-up'ların prototip seviyesindeki Ar-Ge projelerini hayata geçirmelerine destek olmayı amaçlayan Dinamik Hızlandırma Programı’nın Demo Day etkinliğinde sahneye çıkan 9 proje arasından ilk 3’e giren projelere toplam 1 milyon 500 bin TL’lik nakdi ödül verildi.

Jürinin oyları ile birinci seçilen Smart City and Partners, uydu görüntüleri ile enerji nakil hatlarındaki ağaç yaklaşımı kaynaklı riskleri tespit projesi ile 750 bin TL, ikinci olan Bomensoft, drone'lar ve yapay zeka algoritmaları kullanarak enerji nakil hattı bileşenlerindeki anomalilerin tespit projesi ile 500 bin TL ve üçüncü olan Buluttan da dağıtım operasyonlarında hava kaynaklı arızaları, kesintileri ve gecikmeleri önlemek, insan ve varlık güvenliğini sağlamak için hiper-yerel ve yüksek doğrulukta hava durumu tahminlerinin sunan projesi ile 250 bin TL ödülün sahibi oldu.

“3 DAĞITIM ŞİRKETİNDE AR-GE’YE 600 MİLYON TL KAYNAK AYIRDIK”

Dinamik Hızlandırma Programı’nda finale kalanlarının projelerinin sahne aldığı Demo Day etkinliğinde konuşan CK Enerji Genel Koordinatörü Utku Guruşçu, son yıllarda farklı alanlarda yenilikçi girişimlere odaklandıklarını belirterek, “2024 güncel fiyatlarıyla 3 dağıtım bölgemizde Ar-Ge çalışmalarımıza son 4 yılda 600 milyon TL kaynak ayırmış bulunmaktayız. Hayata geçen ve yaygınlaşan Ar-Ge ürünlerimizin yanı sıra “Başka Dünya Yok” sloganıyla start verdiğimiz karbonsuzlaşma programımıza kadar birçok konuda enerji sektörünü dönüştürmeye devam ediyoruz. Teknolojisini kanıtlamış ve ürünü faydaya dönüşmüş girişimleri destekleme konusundaki heyecanımız ve kararlılığımız her geçen gün artıyor. Girişimcilik ekosistemine olan bu bağlılığımız, sadece sektördeki yeniliklerin gelişimine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin enerji çözümlerine de ışık tutuyor. Girişimcilik, yaratıcı düşünceyi, cesareti ve kararlılığı bir araya getirerek hem bireyler hem de toplumlar için ekonomik ve sosyal değer yaratma potansiyelini ifade eder. Başarının anahtarının sadece büyük fikirler değil, o fikirleri hayata geçirme cesaretinde yattığını biliyoruz. Bugün burada sunulan projelerin, PoC uygulaması yapılmış ürünlerin geleceğin şekillenmesine katkı sağlayacağı muhakkak, şimdiden tüm arkadaşlarımızı cesaretleri için tebrik ediyorum” dedi.

“SEKTÖRÜN DÖNÜŞÜMÜNDE AR-GE VE İNOVASYONUN ROLÜ BÜYÜK”

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit de, sektörün dönüşümünde Ar-Ge ve inovasyonun oynadığı önemli role işaret ederek, “Bu alanlarda yapılan çalışmalar, enerji dünyasında büyük değişimlere öncülük etmekte ve bizi daha sürdürülebilir, daha verimli bir geleceğe taşımakta. Dijital dönüşüm ve akıllı şebekeler konusu, enerji sektöründeki operasyonları daha güvenli, verimli ve esnek hale getirmek için büyük öneme sahip. Bu kapsamda, dağıtım şirketleri olarak bizler de çeşitli Ar-Ge projeleri yürütüyoruz ve bu projelerin somut sonuçlarını almaya başladık. İnovatif çözümlerimiz hem sahadaki operasyonları hem de enerji arz güvenliğini güçlendirmeye odaklanıyor” diyerek geliştirdikleri bazı projeleri şöyle sıraladı:

“Örneğin, faydalı model belgesi aldığımız “Akıllı Sepet Projesi” ile, enerji nakil hatlarında olası belirsizlikler ve aksaklıklar sonucu ortaya çıkabilecek hayati, teknik ve mali zararları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bir diğer önemli Ar-Ge projemiz, İTÜ MATAM Merkezi ile yürüttüğümüz “MASS-Afet Mukavemet (Deprem) Projesi”. Bu projede, trafo merkezlerine karot örneği ve zemin etüdü yerine, sensör teknolojileri kullanarak deprem dayanıklılığını ölçmeyi hedefliyoruz. Bu da deprem sonrası enerji arz güvenliği ve acil müdahaleleri hızlandıracak önemli bir gelişme. Son olarak, “Afet Uydu Projesi”sini vurgulamak istiyorum. BEDAŞ yürütücülüğünde, İTÜ UHUZAM Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu projede, Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren bizim dışımızdaki 4 dağıtım şirketini daha projemize paydaş olarak eklemiş bulunmaktayız. Proje, afet sonrasında uydu görüntüleri kullanılarak geliştirilecek yapay zekâ tabanlı sistemler aracılığıyla enerji arz güvenliğini ve tehlike oluşturan envanterlerin hızlı müdahale süreçlerini optimize etmeyi amaçlıyor. Sektörümüzün yeni fikirlere, bizi çok daha ileriye götürecek projelere ihtiyacı var. Bu sektörde var olan bizler bu yeni projelerin ortaya çıkmasını sağlayacak fırsatları kendimize görev olarak kabul ediyoruz. Bugün burada bizlere sunulacak startup ekosistemimizdeki projelerin elektrik dağıtım sektöründe atacağımız yeni adımlar için önemli bir hızlandırma yaratacağını düşünüyorum.”

“EN KRİTİK KONU YENİLENEİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ SİSTEME ENTEGRASYONU”

Elektrik dağıtım sektörünün en kritik konularından birinin yenilenebilir enerji kaynakları dağıtım sistemlerine entegrasyonu olduğuna işaret eden AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar da, “Enerji sektöründeki dönüşüm açısından; net sıfır şeklinde ifade ettiğimiz karbonsuz enerjiye geçiş nasıl varılması gereken büyük bir kilometre taşı ise aynı şekilde dağıtım ve iletim sektörleri için yenilenebilir enerji sistemlerinin, özellikle güneş ve rüzgâr gibi kaynakların, şebekelere entegrasyonu sırasında ortaya çıkan problemleri ve teknik zorlukları aşmak da, tüm dünyada bu sektörün en önemli “Ar-Ge – İnovasyon” konusu. Bugün sürdürülebilir enerji çözümlerinin geliştirilmesi hem mükemmeliyet odaklı hizmet anlayışımız hem de çevre hassasiyetimiz açısından hayati öneme sahip. Girişimcilerimizin projeleri, bu hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacak ve enerji sektörünün ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, burada sunumlarını yapacak, finale kalmış her bir girişimciyi tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Projenin bir diğer destekçisi olan ÇEDAŞ’ın Genel Müdürü Mustafa Altun ise konuşmasında şunları söyledi: “Enerji sektöründeki gelişmeler, toplumun her kesimini etkiliyor. Bizler, enerjiye erişim sağlayan şirketler olarak, toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamakla sorumluyuz. Bu nedenle, girişimcilerimizin fikirlerine büyük önem veriyoruz. Onların yaratıcı çözümleri, sektördeki en büyük ihtiyaçlara cevap verebilir ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlayabilir. Enerji dağıtım sektöründe hem regülasyonlar hem de müşteri beklentileri alanında önemli değişimler yaşanıyor. Bu değişimler; enerji verimliliğinden, talep tarafı katılımına ve toplayıcılık faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Artık sadece enerji arzını güvenli ve sürdürülebilir şekilde sağlamak yeterli değil; aynı zamanda tüketicilerin beklentilerine cevap verebilen ve enerji kullanımını optimize eden çözümler üretmemiz gerekiyor. Enerji maliyetlerinin yükseldiği, çevre bilincinin arttığı günümüzde, tüketiciler ve regülasyonlar bizden daha verimli çözümler talep ediyor. Tüketiciler, enerji kullanımını azaltmak, karbon ayak izini düşürmek ve maliyetleri kontrol altına almak istiyor. Biz de bu talepleri karşılayabilmek için akıllı sayaç ve OSOS teknolojilerini hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda, dağıtım şirketleri olarak altyapı modernizasyonuna odaklanıyoruz. Bu sayede kayıpları en aza indirirken, verimliliği artıracak çözümleri devreye sokuyoruz. Biz dağıtım şirketleri olarak, dönüşümü en iyi şekilde yönetmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için inovatif çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu noktada, girişimcilik ekosistemini desteklemek ve teknoloji geliştiren şirketlerle iş birliği yapmak da geleceğin enerji sektörünü şekillendirmemize yardımcı olacaktır.”