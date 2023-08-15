Denizli Büyükşehir Belediyesinin enerjide devrim yaratacak, Türkiye’de ilk kez Denizli’de uygulanan yerli ve milli projesi Akbaş HES’te sona yaklaşıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, TENMAK ve TOBB ETÜ işbirliği ile yapılan, kurulu gücü 2,45 MW olacak Akbaş HES’in ana iletim bağlantı çalışması yapılmaya başlandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliği ile Türkiye’de ilk kez Denizli’de hayata geçirilen Akbaş Hidroelektrik Santrali’nde (HES) sona yaklaşıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Aralık 2021’de protokolünü imzaladığı Türkiye’nin yerli ve milli projesi Akbaş HES’in yapım çalışmaları kapsamında, santralin Akbaş Barajı ana iletim hattı üzerindeki bağlantısına geçildi. Bağlantı çalışmaları dolayısıyla 15 Ağustos 2023 Salı günü sabah saat 08.00’den itibaren 72 saat boyunca Akbaş Barajı’ndan kente su alınamayacak. Bu konuda gereken tüm önlemlerin alındığı, çalışmalardan dolayı herhangi bir su kesintisi yaşanmayacağı öngörülürken, her ihtimale karşı vatandaşların su kullanımı ve tasarrufu konusunda daha dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Enerji kenti Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan çok önemli bir projeye daha imza attıklarını belirterek, Akbaş HES’in Türkiye’ye öncü olacağını vurguladı. İçme suyu iletim hattı üzerine yapılacak projenin Türkiye’de ilk kez Denizli’de uygulanacağını işaret eden Başkan Zolan, “Daha önce yapımını tamamladığımız Akbaş Barajı, 70 kilometre içme suyu iletim hattı ve içme suyu arıtma tesisimizin ardından dev yatırımlar serimiz Akbaş HES ile taçlanacak. Çöp, çamur, jeotermal ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten Denizli Büyükşehir Belediyemiz devrim yaratacak bir yatırımın altına daha imza atacak. Türkiye’de ilk kez içme suyu iletim hattına kurulacak, Türk bilim insanlarımızın ortaya koyduğu son teknoloji sistemle de enerjide ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaya katkı sunacağız” dedi.

Geleceğe eser bırakmaya devam ediyoruz

Denizli’nin içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla şehre kazandırdıkları Akbaş Barajı ve içme suyu arıtma tesisi ile şehrin 50 yıllık su sorunu çözdüklerini kaydeden Başkan Zolan, şunları söyledi: “Denizli’miz 50 yıl boyunca içme suyu sorunu yaşamayacak. İşte bu süre zarfında da içme suyu iletim hattı üzerine kurduğumuz sistem çalışacak ve elektrik enerjisi üretmeye devam edecek. Hem şehrimizin su sorununu çözmüş, hem de buradan elde edeceğimiz enerjiyi de şehrimiz için, insanlarımız için kullanmış olacağız. Bu geleceğe daha da güvenle bakmamızı sağlayacak çok büyük bir yatırım. Uzun yıllar kullanılacak projemiz bizden sonra gelecekler için de, gelecek nesiller için de bir nefes olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Emek veren katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum.”

Yapay zeka ile üretim yapacak

Yapay zeka ile çalışacak Akbaş HES’in kurulu gücü 2,45 MW olacak. Akbaş Barajı’ndan kent merkezine gelen içme suyu ishale hatlarında meydana gelen basınç farklıklarından elektrik enerjisi üretecek sistemde konteyner tipi modüler bir yapı kurulacak. Yerli ve milli sistemde tamamen temiz enerji üretileceği belirtilirken, santralin 234 metre düşü ile yıllık ortalama 10 GWh elektrik enerjisi üretmesi planlanıyor. Türkiye’de ilk kez Denizli’de uygulanacak teknolojinin daha sonra ülke çapında yaygınlaşarak artması, santralin yerli ve milli enerji kaynaklarına da ciddi bir katkı sağlaması hedefleniyor.