Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezaları da yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezalarını 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak şekilde yüzde 43,93 oranında arttırdı.

Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle uygulanacak yeni idari para cezaları şöyle oldu: