Kartopu Enez Gönüllüleri ve Enez Sahil Sakinleri Derneği geçtiğimiz Pazar günü yaptıkları toplantıda, Enez ile ilgili sorunları dile getiren bir basın toplantısı yaptı.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Kartopu Enez Gönüllüleri ve Enez Sahil Sakinleri Derneği geçtiğimiz Pazar günü yaptıkları toplantıda, Enez ile ilgili sorunları dile getiren bir basın toplantısı yaptı.

Saat 11.00’de Kartopu Enez Gönüllüleri Lokali’nde gerçekleşen toplantıya; Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Akkuş ile Enez Sahil Sakinleri İle Dayanışma ve Değişim Derneği Başkanı Ulaş Demiray ile her iki dernek üyeleri katıldı.

Toplantı öncesi ilk olarak konuşan İsmet Esengil, Enez’in tarihi ile ilgili açıklama yaparak, “Yerel seçimler öncesi iki dernek adına hazırladığımız “Nasıl Bir Enez İstiyoruz” adlı kitabı yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarımıza ellerinde bir yol haritası olması gereken bu kitabı kendilerine hediye ettik.” Dedi.

Esengil’in konuşmasının ardından Enez’in sorunlarına dikkat çeken Enez Sahil Sakinleri İle Dayanışma ve Değişim Derneği Başkanı Ulaş Demiray, “Enez’in kaderi Valilerin öncülüğüyle değişebilir” diyerek kapsamlı çözüm önerilerini ve projeleri sıraladı. Enez’in sahip çıkılması gereken değerlerini öne çıkaran çağrıda çalıştay talebi öne çıktı.

NAZIM İMAR PLANI YENİDEN ELE ALINMALI

Demiray, öncelikle Valilerimizin öncülüğünde Enez; bölgedeki Ticaret ve diğer meslek odalarının, üniversitelerin, Enezli iş adamlarının ve İl bürokrasisinin de katılacağı bir organizasyonla masaya yatırılmalıdır. Bu toplantı 2-3 gün sürmeli ve başta nazım imar planının yeniden ele alınması olmak üzere konuların nasıl çözümleneceği ile ilgili bir yol haritası belirlenmesi gerektiğini ve öncelikle Enez’in Edirne, Trakya ve ülke için önem derecesi ve hedefleri belirlenmesi gerektiğini belirtti.

ENEZ LİMANI TESCİL EDİLMEMİŞ

Demiray, Enez limanı’nın liman olarak hala tescil edilmemesi bu tesisin yeterince verimli ve bir liman olarak kullanılmasına engel olduğunu belirterek,”Balıkçı Barınağı kendi projesi alanında değerlendirilmelidir. Yunanistan bu yıldan itibaren Semadirek Adası için kapı vizesi uygulayacağını açıklamıştır. Bu karar Enez için çok önemlidir. Bu fırsat değerlendirilmelidir.

Enez Limanına Yunanistan’ın ilgisi, Kuzey Ege kruvaziyer turizmi konusu Yunanistan ilgilileri ile tartışılmalıdır. Kısacası Limanın işlevselliği sağlanmalıdır. Bunun için bu liman, bürokrasi çarkının dışına çıkarılmalıdır. Limanın işletmesini sağlayacak bir şirket kurulmalıdır. Bu şirkete İl Özel İdaresi, çevre belediyeleri, çevre Ticaret odalarının, seyahat acentalarının yanı sıra halkın ve Enezli iş adamlarının da ortaklığı sağlanmalıdır. En az 1 yıl için Deniz otobüsü Feribot, vs. kiralamak suretiyle Enez-Gökçeada-Bozcaada seferleri başlatılmalıdır. Verim alındığı takdirde, daha sonra Dedeağaç, Taşoz, Semadirek bu güzergaha eklenmelidir. Enez Limanı'nın tescil edilmesi, işlevselliği artırılarak feribot ve deniz otobüsü seferleriyle turizme kazandırılması. Yunanistan’ın kapı vizesi uygulamasına karşılık Semadirek gibi destinasyonlarla deniz ulaşımının başlatılması.” dedi.

“VALİLER İSTERSE ENEZ’İN KADERİ DEĞİŞİR”

Enez’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ulaş Demiray, ilçenin sahipsiz bırakıldığını ve küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratılabileceğini vurguladı. Edirne Valiliği başta olmak üzere tüm kurumları Enez için harekete geçmeye davet eden Demiray, kapsamlı bir yol haritası sunarak çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

ENEZ BALIKÇILIK ENVANTERİ ÇIKARILMALI

Enez balıkçılık envanterinin çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Demiray, “Balıkçılık Kooperatifinde üretim verimli hale getirilmeli gerekirse ayrıca üretim ve pazarlama için bir şirket oluşturulmalıdır.. Özel İdarenin ortaklığı ile su ürünlerinin füme, tuzlama, işleme, vakumlama, paketleme ve konserve gibi işleri için atölyeler kurulmalıdır. Katma değer ve istihdam sağlanmalıdır. Lagün göllerinin DSİ tarafından projelendirilerek kurtarılmalı” dedi.

LAGÜN GÖLLERİ

Demiray, lagün göllerinin artık göl olmaktan çıktığını belirterek “Lagün göllerimiz su birikintisi haline gelmiştir. Göllerin bugün için temizlenmesi mümkün olmayabilir. Ancak DSİ tarafından acilen bazı projeler uygulanarak göllerin dolmasına son verilebilir. Valilik bu konuda DSİ yetkililerini harekete geçirmelidir. Balıkçılığın kooperatifleşerek sanayiye dönüştürülmesi ve istihdam yaratacak su ürünleri işleme tesisleri kurulmalı.” şeklinde konuştu.

ALAN YÖNETİMİ UYGULANMALI

Enez için alan yönetimi uygulanmasını da belirten Demiray açıklamasına şöyle devam etti. “Nazım imar planı yeniden gözden geçirilmelidir. Özellikle turizmi çarpıklaştıran, alt yapı ve belediye hizmetlerine yük olan 2 nci Konut ve TOKİ furyasına son verilmelidir. Mevcut İmar Planı’nda sahilde kamu hizmetleri için ayrılmış alan (Okul, cami, sağlık merkezi, meydan vs.) yoktur.. Yoktur ya da yetersizdir. Sahil Siteleri, eğitim, sağlık, güvenlik ve özellikle ulaşım hizmetleri ile donatılarak yaz kış yaşanacak özelliğe getirilmelidir”

KALE SURLARI RESTORASYONU

Demiray, “Ödeneğinin geldiği bilinen kalenin surlarının restorasyonu hızla tamamlanmalı ışıklandırılmalıdır. Kale içi düzenlemesi, peyzaj çalışmaları başlatılmalıdır.” Dedi.

İNGİLİZ KIŞLASINA İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ SAHİP ÇIKMALIDIR

Sahilde bulunan İngiliz Kışlası olarak isimlendirilen yapının nasıl değerlendirileceği tartışılması gerektiğine vurgu yapan Demiray şunları söyledi. “İl Kültür Müdürlüğü’nün bu işi sahiplenmesi gerekmektedir.”

ESKİ ENEZ ÇÖPLÜĞÜ TEMİZLENMELİ

Demiray, Eski Enez çöplüğünün hızla kaldırılmalı, orman temizlenmeli ve çöplük alanı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ESKİ HUDUT BÖLÜĞÜ FARKLI DEĞERLENDİRİLMELİ

Eski hudut bölüğü için bir yarışma düzenlenmesini de söyleyen Demiray “ 45 dönümlük bu arazi Açık Hava ve Kent Müzesi, mesire alanı, atış alanı, kır düğün alanı Gençlik kampı, Karavan alanı gibi tesislerle düzenlenmelidir. Millet bahçesi olarak da düşünülebilir” dedi.

EŞEK ADASI

Demiray, 1 Milyon m2 olan eşek adası denilen alanın değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Tarıma elverişsiz alanda güneş enerjisi ile elektrik üretiminin mümkün olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu konuda gerekli çalışma başlatılşmalıdır” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR VALİ EDİRNE’DE GÖREV YAPTIM DİYE ÖVÜNMEMELİ”

Enez’in yıllardır ihmal edildiğini söyleyen Demiray, her valilik değişiminde projelerin sil baştan başladığını belirtti. “Enez yerinde saydıkça hiçbir vali Edirne’de görev yaptım diye övünmemeli” sözleriyle bürokratik hantallığı eleştirdi.

KİL YATAKLARI

Enez’in kaliteli kil yatakları değerlendirilmelsi gerektiğine vurgu yapan Demiray “ İl Özel İdaresi’ni öncülüğünde Enez kazılarından çıkan bulguların imitasyonları başta olmak üzere her türlü ticari turistik eşya üretimi başlatılmalıdır. Ham maddesi bedava, Çevre kirliliği yapmayan, Enez’e yakışan evlerde bile sürdürülebilecek olan istihdam yaratabilecek turizme katkı verebilecek bir konudur. Üstelik Enez’de yeterince verimli kullanılmayan harika bir seramik fırını vardır.”

ÇELTİK SANAYİLEŞMİŞTİR

Demiray, çeltik ziraati bir çiftçi uğraşı olmaktan çıkarak sanayileştiğini belirterek, “Binlerce dönüm arazi 8-10 kişinin kullanımındadır. Çeltik ziraatinin Enez’den en az 10 km. uzaklığa taşınması, yeraltı sularının kullanımı ile çeltik tarımı yapılmaması gerekmektedir. Enez’in oksijen zenginliği Kaz Dağları seviyesinin üstündedir. Anız yakımlarında kesilen cezalarla birlikte anız yakanlara çeltik ekimi için izin verilmemesi gibi daha kesin önlemlerle yörenin ve özellikle Enez’in hava kirliliğine karşı kesin önlemler alınmalıdır.”

20 KİLOMETRELİK SAHİL YOLU YANLIŞTIR

Demiray Edirne Valisi Yunus Sezer’in geçtiğimiz günlerde Enez’den başlayan 20 km.lik bir sahil yolu planladığını açıkladığını belirterek şunları söyledi “ Bu, kendi özelinde bile tümüyle çok yanlış bir projedir. Turizme hiçbir katkısı olmayan 2. konut sahil sitelerinin artmasından, alt yapı hizmetlerinin ve çevre belediyelerinin iyice felce uğramasından, çok sayıda ağaç kıyımının, hava ve deniz kirliliğinin kaçınılmaz olmasından başka hiç bir getirisi olmayan bu proje sadece ve yalnız bu güzergahta yıllar önceden beri arsa kapatan rantiyecilerin ekmeğine yağ sürmek olur.”

Ulaş Demiray, Enez Belediyesi’nin sakin şehir olma yolunda teşvik edilmeli ve desteklenmesi gerektiğini de belirterek, Enez’de sivrisinek popülasyonunun en aza indirilmesi konusunda da bilimsel öneriler üretilmesi gerektiğini de belirtti.

BU KONULAR İÇİN YOL HARİTASI NASIL OLMALIDIR?

Demiray konuşmasının sonunda bu sorunların için yol haritasını da şöyle açıkladı. “Yukarıdaki konularda genel bir görüşme yapmak ve yol haritaları çizmek üzere, Edirne Valiliğince; komisyonların oluşturulacağı, çevremizdeki üniversitelerden ya da yurt çapında uzmanlardan, Meslek Odaları’ndan oluşan 4-5 gün süreli bir çalıştay düzenlenmelidir.. Birkaç ay sonra bu komisyonların hazırlayacağı raporları, çözüm önerilerini görüşmek üzere yeniden toplanılmalıdır. Elde edilen çalışma ve projelerin yerel ve genel bütçelerden, AB Projelerinden, Kalkınma Ajanslarından finanse edilip edilemeyeceği yine bu komisyonlarda belirlenip devreye sokulmalıdır."