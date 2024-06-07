Edirne'nin Enez ilçesinde 5 Haziran Çevre Etkinliği kapsamında Enez Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte limanda dalgıçların yaptığı temizlik çalışmalarında tarihi Anfora çıktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Enez ilçesindeki temizlik çalışması 5 dalgıç tarafından yapıldı. Dalgıçlara Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik etti.

Temizlik sırasında Dalgıç Ahmet Uz tarafından bulunan amfora, Sahil Güvenlik Botu aracılığı ile dışarıya alındı. Yapılan çalışamlarda lastik, pet, şişe ve atık malzemeler bulundu.

Enez Kaymakamı Muhamed Emin Tutal, 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla 40 öğrencinin sahil temizliği yaparak çevre bilincini yaşarken, dalış öğretmenleri Önder Özgen önderliğinde limanda temizlik yapıldığını belirterek, "Trakya Üniversitesi öğrencileri de limanda sergilenen çevre resimlerini ziyaret etti. 2019 yılında Kaymakamlığımız tarafından projesi tamamlanıp deniz müzesi olarak batırılan Enez Kalesi resifleri de dalgıçlarımız tarafından yerinde incelendi. Etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu arada Enez Belediyesi'ne ait bir traktörle de sahil kumu temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.