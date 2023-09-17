Trakya Üniversitesi, İpsala ile başlattığı ve ilçelerin coğrafyası, tarihi, kültürel yapısı, ekonomisi gibi bütün yönleri ile ele alındığı sempozyumlarına bir yenisini daha ekledi. Trakya Üniversitesi, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi iş birliğinde “Enez Sempozyumu” düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Enez tüm yönleri ile Enez Sempozyumu’nda ele alındı

Enez Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma Enez Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, müdürler, akademisyenler, öğrenciler ve Enez halkı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdür Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, sempozyumda, iki gün boyunca, Enez’i her yönüyle elde elan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bulgulardan oluşan bildiriler paylaşılacağını söyledi. Sempozyum sonunda ilçe için kaynak niteliği taşıyacak bir kitap ortaya çıkarılacağını ifade eden Arda, farklı üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı sempozyumda 56 bildirinin sunulacağını kaydetti.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Enez’in tarihinden bahsettiği konuşmasında “Enez’deki farklı medeniyetlere ait izler uzun yıllardır süren çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Günümüzde de bu çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bize düşen görev Enez’in tarihi ve doğal güzelliklerini daha da ön plana çıkarmak, ilçemize ilginin daha da artmasını sağlamaktır. Bu sempozyum ile gözlerin Enez’e çevrilmesini ve Enez’in sosyal ve kültürel olarak bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlamaktayız.” diyerek tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise Trakya Üniversitesi olarak daha önce “Her Yönüyle İpsala”, “Her Yönüyle Havsa”, “Her Yönüyle Uzunköprü”, “100. Yılında Keşan Sempozyumu” ile başlanılan sempozyumlar dizisine “Enez Sempozyumu” ile devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Enez Kaymakam Vekili Ömer Sevgili de ilçeleri ele alan sempozyumların daha önce ele alındığını, ancak Enez’in farklı olacağını vurguladığı konuşmasında “Aklınıza ne geliyorsa Enez’de var. Enez’in denizi, kuşu, tarihi, turizmi, limanı, ekonomisi ve daha nice özelliği var. O yüzden bir ilçenin her yönü dendiğinde o ilçe Enez’dir. Enez ile ilgili bu zaman kadar çeşitli bilimsel çalışmalar ortaya koyulmuş ama bu sempozyum Enez hakkındaki bilimsel yaklaşımların hepsini bir araya toplayacak. Bu sempozyumun en önemli özelliği kitaplaştırılmasıdır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen bilim insanlarının ortaya koyduğu ürün kitap haline getirilecek.” diyerek sempozyuma destek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin Edirne’nin ve ilçelerinin değerlerini, kültürünü ve bilinmeyen yönlerini ortaya koymak adına yoğun bir gayretle çalıştığını söyledi. Edirne ve ilçeleri tarihi, kültürel, coğrafi, ekonomik vb. özellikleri ile bir hazine değerinde olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "Bizlerde bu hazineyi ortaya çıkarmak ve herkese tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hazineyi ortaya çıkarmak adına daha önce İpsala, Havsa, Uzunköprü ve Keşan’da bilimsel toplantılar gerçekleştirmiştik. Şimdi de Enez’i tüm yönleriyle ele alan ve tanıtan bir sempozyumu hayata geçirdik. Edirne ve tüm ilçelerinde olduğu gibi bizim amacımız, tarih boyunca değerini koruyan ve eşsiz güzellikleri ile ön plana çıkan Enez’i de daha ileri noktalara taşımak ve marka değerini artırmaktır. Bu anlamda, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ‘Enez Sempozyumu’na vermiş oldukları destekten ötürü Enez Kaymakam Vekili Ömer Sevgili ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ile sempozyumun hayata geçirilmesi adına göstermiş olduğu çabadan dolayı başta İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Sempozyum sonrasında gerçekleştirilen sosyal programla Enez, Gala Gölü, Enez Kalesi ve Enez’deki diğer tarihi yerler katılımcılara tanıtıldı.