Edirne İl Jandarma Komutanlığı, "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ve haksız kazanç elde etmeye çalışan organizatörleri yakalamak için Edirne İl Jandarma Komutanlığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Bu kapsamda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesi Karaincirli köyü sahil yolunda yaptıkları devriye faaliyeti sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 29 Afgan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı.

Operasyonda ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 araç da ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler, kimlik kontrolleri ve sağlık taramalarının ardından Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine iade edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.