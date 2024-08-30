Enez Amatör Denizciler ve Su sporları Derneği Başkanı Gökhan Tuzladan “Bu yıl bayaramı daha coşkulu kutlayacağız” dediErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Amatör Denizciler ve Su Sporları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak kutlanan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına atfen yapılan "Zafer seyri" her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Enez'de bulunan ve amatör denizciler ile su sporları sevdalılarını bir araya getiren derneğin faaliyetleri altında gerçekleşen bu yılki etkinlik daha kapsamlı bir şekilde kutlanacak.

Konu hakkında açıklama yapan Enez Amatör Denizciler ve Su sporları Derneği yönetim kurulu başkanı gazeteci Gökhan Tuzladan "Bizler her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Edirnemizin önemli ilçelerinden biri olan ve turizm ile öne çıkan Enez'de tekne sahipleri ve amatör balıkçılar olarak zafer coşkusunu bu yılda Enez limanı'ndan başlayacak "Zafer Seyri" ile gerçekleştireceğiz. Yüzün üzerinde tekne ve profesyonel balıkçının da katılacağı Zafer Seyri'ne bu yıl Enez Kaymakamlığı, Enez Belediyesi, Trakya Üniversitesi, Edirne Valiliği Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı katkı sağlayarak destek veriyorlar. Kendilerine bu yüzden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan bu yıl bir ilki de gerçekleştirerek "Kulaçlar Zafer için" adı altında birde yüzme yarışması düzenlediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Tuzladan " Bu yıl bir ilki de gerçekleştirerek saat 12'de 15 yaş üstü herkesin katılabileceği bir yüzme yarışması da düzenliyoruz. Burada amacımız yaz tatilinde bulunan yazlıkçıların 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarından uzak kalmasının eksikliğini gidermek, onları da bu coşku'ya dahil ederek şanlı bayrağımız ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinin yer aldığı bir geçiş seyri düzenleyerek onların karadan bu seyre ortak olmaları sağlamak, arzu edenleri imkanlarımız dahilinde güvenliklerini sağlayarak teknelerimize alarak kısmen onların da teknede bu coşkuyu yaşamalarını sağlamak arzusu içerisindeyiz. Etkinliğimiz ilk olarak saat 12.00'de Trakya Üniversitesi tesislerinde düzenlenecek olan yüzme yarışması olacak. Burada dereceye giren yarışmanın katılımcılarına madalya ve teşekkür belgesi vereceğiz. Saat 15.00'te ise limandan hareketle zafer seyrimiz başlayacak ve 2 kilometre uzunluğundaki sahil hattını komple gidiş ve geliş olarak denizden karayı selamlayarak, karadan katılanlar da karadan denizdeki seyre katılanları selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna ortak olacaklar. BUndan sonra da bu tür etkinlikleri önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir şekilde yapma gayreti içerisindeyiz . Bizler yönetim kurulumuzla beraber Enez'de yapılabilecek her türlü güzelliğe destek veriyor, aracı olmaya çalışıyoruz. Denizimizi, ormanlarımızı yaşanılabilir tüm alanlarımızı temiz tutmak için çevre duyarlılığını arttıracak çalışmalar içerisindeyiz. Bu noktada Edirne valimiz Yunus Sezer başta olmak üzere Enez kaymakamımız Muhammed Emin Tutal ve Enez Belediye başkanımız Özkan Gönenç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prf.Dr. Mustafa Hatipler ve Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz"dedi.