Edirne İl Jandarma Komutanlığı, geleceğin teminatı olan çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Enez İlçe Jandarma Komutanlığı, asayişin sağlanması ve çocuklara vatan sevgisi kazandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, ilçede asayişin sağlanması için gerekli denetim ve kontrolleri gerçekleştirdi. Bu denetimler kapsamında halka güvenlik ve trafik kuralları konusunda da bilgiler verildi.

JANDARMA ÇOCUK DERGİSİ DAĞITIMI

Ülkemizin geleceği olan çocuklara Jandarma ve vatan sevgisini kazandırmak amacıyla Jandarma Çocuk Dergisi dağıtımı gerçekleştirildi. Dergide yer alan hikayeler ve bilgiler, çocukların Jandarmaya ve vatanlarına olan ilgilerini artırmayı amaçlıyor.

EDİRNE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarımıza ara verilmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Enez ilçemizde asayişin sağlanması ve çocuklara vatan sevgisinin kazandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledik. Jandarma Çocuk Dergisi dağıtımı ile çocuklarımızın Jandarmaya ve vatanlarına olan ilgilerini artırmayı hedefliyoruz. Bu tür etkinliklerle geleceğe daha güvenli ve bilinçli bireyler yetiştirmeye katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.