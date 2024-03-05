Enez'de V.M. isimli bir kadın, eski eşi T.Y.'nin kendisine sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesajlar attığını iddia ederek şikayette bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay 1 Mart 2024 tarihinde Yeni Mahalle Bekir Kara Caddesi'nde gerçekleşti.

Müşteki V.M., şüpheli T.Y.'nin kendisine hakaret içeren mesajlar atarak onurunu ve saygınlığını zedelediğini beyan etti. Enez Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

V.M. ve T.Y.'nin bir süre önce boşandığı öğrenilirken polis, olayla ilgili delil toplama ve tanık ifadeleri alma çalışmalarını sürdürüyor.