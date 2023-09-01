Enez’e bağlı Gülçavuş Köyü sahiline giden yolun bakım onarım görmesi isteniyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gülçavuş Köyü'nde yaşayan yazlıkçılar, sahile giderken yollardan sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

“Bizler çok sevdiğimiz Saros Körfezi Gülçavuş Sahili’ndeki yazlıklarımıza giderken araçlarımızla kötü yollar nedeniyle sorun yaşıyoruz" diye dert yanan sakinler, konuyu Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi’ne bildirdiklerini ancak Enez Belediyesi burasının kendi sınırları içerisinde kalmadığını ve bu nedenle herhangi bir çalışma yapamayacakları belirttiğini ifade ederek, "Burası Özel İdare’nin uhdesinde olan bir bölge, bu nedenle Enez İl Genel Meclis üyelerimizi de konuya çözüm bulmaya davet ediyoruz. Binlerce insanın kullandığı bu yolun en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz" çağrısında bulundu.