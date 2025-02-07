Edirne'de Enez Balıkçı Barınağı’nda “Hamsi Avcılığında Kota ve Üretim Planlamasının Uygulanmasına ilişkin Talimatlar” kapsamında İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri tarafından detaylı denetimler sıkılaştırıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Balıkçı Barınağı’nda, Hamsi Avcılığında Kota ve Üretim Planlamasının Uygulanmasına ilişkin Talimatlar kapsamında Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

E-seyir defteri, nakil belgesi, balık boy ölçümü ve yasak tür kontrolleri yapılarak, balıkçılar ilgili mevzuatlar konusunda bilgilendirildi.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen kontrollerde, e-seyir defteri kontrolleri, nakil belgesi düzenleme prosedürleri, balık boy ölçümleri ve yasak tür denetimleri gibi hususlar titizlikle incelendi.

Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, balıkçılara ilgili mevzuatlar hakkında bilgilendirme yaparak, sürdürülebilir avcılığın önemi konusunda farkındalık oluşturdu.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar için #Haftada2GünBalıkYaşamBoyuSağlık etiketiyle sağlıklı beslenme için balık tüketiminin teşvik edildi.