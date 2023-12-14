Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin sorumluluk bölgesinde sürdürdüğü kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarda Enez'de çok sayıda kaçak elektronik sigara ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Enez ilçesinde yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Kontrol esnasında durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 450 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak elektronik sigaralar, Edirne Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.