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Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kontrol esnasında durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 450 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası'ndan Dr. Hacı Yusuf Eryazgan'a destek

Birlik ve Dayanışma Sendikası'ndan Dr. Hacı Yusuf Eryazgan'a destek

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin sorumluluk bölgesinde sürdürdüğü kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarda Enez'de çok sayıda kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Enez ilçesinde yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

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