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Ele geçirilen hayvanlar ise Edirne Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Arama sonucunda, 2 adet ARA cinsi papağan, 3 adet Sümbül Makav cinsi papağan, 13 adet Tepeli keklik, 4 adet Dağ bıldırcını, 11 adet Japon güvercini, 91 adet Posta güvercini ve 25 adet 50 EURO banknot ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde şüpheli bir araçta arama yapıldı.

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