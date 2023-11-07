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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde Çevre, Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Asayiş Timleri tarafından yapılan denetimlerde bir araçta kaçak kum midyesi ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Enez ilçesinde yapılan denetimde, bir araçta yapılan kontrolde 103 adet çuval içerisinde yaklaşık bin 662 kilogram kaçak kum midyesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç ve sürücüsü ile midyeler doğal yaşam alanına bırakılması için Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.