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Enez Lisesi’nde yapılan AK Parti'nin toplantısı’na ilçeden tepkiler yükseliyor. CHP İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç ve Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği eski Başkanı Ulaş Yurdakul, konuya tepki gösterek, "Okullar siyasi partinin toplantı odası mı, seçim bürosu mu" diye sordular.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Enez İlçe Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu Daraltılmış Danışma Kurulu Toplantısı’nın Enez Çok programlı Anadolu Lisesi’nde yapılmasına ilçeden tepkiler yükseliyor.

CHP Enez İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Enez Lisesi'nin AK Parti teşkilatının toplantı odası mı, seçim bürosu mu" diye sorarak suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Kılıç paylaşımında, düğün salonu, belediye halk toplantısı gibi Enez'de salon olmasına rağmen, lisenin içerisinde toplantı yapılmasını eleştirerek, "Eğitim yuvası olan okullarımız hiçbir partinin toplantı yapacağı, bayraklarıyla süsleyeceği alanlar haline getirilemez Bu işin sorumlusu kim? Kim izin verdi? İlçe ve İl milli eğitim müdürlerinin, Sayın Valimizin ve kaymakamımızın haberi var mı" sorularını yöneltti.

ULAŞ DEMİRAY’DAN DA TEPKİ

Ayrıca Kılıç’ın bu tepkisinin yanı sıra Kartopu Enez Gönüllüleri eski başkanı Ulaş Demiray da açıklama yaparak tepki gösterdi.

Demiray, AK Parti Enez İlçe Başkanlığı’nın Danışma Kurulu'nun Enez Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yapıldığını ve toplantıya AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın da katıldığı toplantının örgün bir eğitim kurumuna ait salonda yapılmasının yersiz olduğunu kaydetti.

AK Parti bayrakları ile süslenen salonda bir partinin siyasi bir toplantı yapmasının bir sorumsuzluk ve vurdum duymazlık olduğunu belirten Demiray, “Ülkemizin 150 yıllık Demokrasi serüveninde edinilen deneyimler sonucunda camiye, kışlaya ve okula siyasetin girmemesi gerektiği bilinse de, AKP döneminde FETÖ ile kışlaya, şimdilerde camiye ve nihayet dün de izlediğimiz gibi okula da siyaset girmiştir. Geçen yıl yine siyasi mülahazalarla okulun el konulan mutfağı ile Çok Programlı Lisesi’nin aşçılık programı işlevsiz hale getirilmiş ve bu mutfak da okul yönetiminden alınarak populist bir anlayışla seçim propagandasına alet edilmiştir.”dedi.

AK Parti'nin okullardan, dini mekanlardan elini çekmesi gerektiğini belirten Ulaş Demiray “22 yıldır iktidarda olan bir parti Enez’e, içinde bir kütüphanesi bir çok amaçlı bir toplantı salonun da olacağı bir Kültür Evi kazandıramamıştır. Bu 2 dönemdir Edirne Milletvekili olan Fatma hanımın da büyük ayıbıdır. İlgisizlikten Kadük olan Enez Liman Projesi gibi Vali Canalp zamanında hazırlanan bir Kültür Evi Projesi’nden sanırım Sayın Aksal’ın haberi bile yoktur. Aksal geçen dönemde, Enez’e tek bir çivi çakmamıştır. Bu döneminde de Enez Fatma Aksal için bir teferruattır” diye konuştu.