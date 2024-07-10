Enez’e bağlı 4 köyde 10 türbinlik Umurbey RES ve EDT projesi için ÇED süreci başlatıldı. Projenin ÇED başvuru dosyasında, tarımsal alanların proje sahasının yüzde 47,49’luk alanını, orman ve yarı doğal alanların ise yüzde 50,60’lık alanını kapladığı açıklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Abdurrahim, Çeribaşı, Hasköy ve Şehitler köylerinde Azrav Elektrik Tedarik ve Depolama Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan 10 türbinlik Umurbey Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve Elektrik Depolama Tesisi (EDT) projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, projenin ÇED sürecinin başlatıldığı belirtilerek; süreç tamamlanana kadar projeye ile ilgili görüş, soru ve önerilerin Edirne Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya Bakanlığına gönderilebileceği ifade edildi. Duyuruda ayrıca projenin ÇED başvuru dosyası da paylaşıldı.

KÖYLERE MESAFESİ AÇIKLANDI

Projenin ÇED başvuru dosyasına göre; Enez’e bağlı Abdurrahim, Çeribaşı, Hasköy ve Şehitler köyleri mevkiinde 3 MWm-3 MWe gücünde 10 adet rüzgâr türbini ve 30,00 MWe - 30,00 MWh’lik EDT kurulması planlanıyor. Kurulu güçle yıllık 120 milyon kWh enerji üretimi hedefleniyor. Tesis sahası; Şehitler köyüne T5 türbini 340 m ve T6 türbini 175 m, Çeribaşı köyünde T2 türbini 425 m ve EDT bin 520 m Hasköy köyüne T8 türbini bin 230 m mesafede yer alacak.

TARIM ARAZİSİ VE ORMAN ALANI OLARAK GÖSTERİLİYOR

Kurulması planlanan RES sahası 10.452.965,906 metrekarelik alanı kapladığı belirtilen projenin, RES türbinleri ve elektrik depolama tesisi kapsamında 188250,00 m2’lik alan kullanacağı ifade edildi.

Proje sahasının yapay bölgeler, orman ve yarı doğal alanlar ile tarımsal alanlardan meydana geldiğine yer verilen dosyada, tarımsal alanların proje sahasının yüzde 47,49’luk alanını, orman ve yarı doğal alanların ise yüzde 50,60’lık alanını kapladığı açıklandı. Yüzde 1,91’lik kısmının da yapay bölgelerde kaldığı ifade edildi.

Proje sahası, 1/100000 Ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı’nda tarım arazisi ve orman alanı olarak gösteriliyor.