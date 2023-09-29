Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi içerisinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Enez ilçesinde bir vatandaşa ait tekne motorunun çalındığı ihbarı üzerine JASAT ve Asayiş timleri harekete geçti.

Yapılan araştırma ve soruşturmada, tekne motorunun İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde kimliği tespit edilen iki şahıs tarafından 5 bin 500 TL karşılığında satıldığını tespit edildi.

Şüpheli iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan tekne motoru ise sahibine teslim edildi.