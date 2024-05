Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ENFEST Spor ve Eğlence Festivali, Tarihi Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirildi. En özel çocuklar için düzenlenen festivale katılım bir hayli geniş oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ENFEST Spor ve Eğlence Festivali, Tarihi Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirildi. Gebze’nin en özel çocukları için düzenlenen festivale katılım bir hayli geniş oldu. Gebze Belediyesi öncülüğünde İstanbul Rumeli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen festivale katılan özel çocuklar, kendileri için düzenlenen birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerde günü dolu dolu yaşadı. Çocukların gönüllerince eğlendiği festivalde kısa bir selamlama konuşması yapan Rumeli üniversitesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Çalışkan, “İlkini geçen sene gerçekleştirdiğimiz etkinlik Gebze’de olduğu için inanılmaz mutlu olduğumu söylemeliyim.

İNSANA DOKUNMAKLA BAŞLIYOR

Bu özel ve güzel çocuklar çok önemli. Hayatta her şey her güzel şey bir insana dokunmakla başlıyor. Bu güzel çocuklarımızı çok seviyoruz, çok güzel bir gün geçirmelerini mutlu olmalarını istiyoruz. Onlar ne kadar mutlu olursa bizde o kadar mutlu olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Gençler herkese güzel bir etkinlik diliyorum. Çok teşekkür ederim” dedi.

FESTİVALİMİZ DEVAM EDECEK

Çalışkan’ın ardından selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Geçen senenin tecrübesine dayanarak bu sene daha da güzel bir organizasyon çıkardı arkadaşlarımız. İnşallah bugün burada onların gönlüne bir sevgi saygı bir mutluluk damlasını düşürebilirsek artık bizden daha karlısı yok diye sayıyoruz kendimizi. İnşallah seneye 3.’sü daha sonraki yıllar 4-5… Devam edecek. Bu evlatlarımızın bugün burada mutlu olacaklarını görmek, onlara mutlu olarak şahit olmak gerçekten bizi son derece memnun ediyor. Bizimle iş birliği yaparak akademik gözlükle bakarak bize partner olan Rumeli Üniversitesi’nin yönetimine hocalarına tüm emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Keza bizim tarafımızda, milli eğitim müdürlüğümüze ve diğer birimlerimize emeklerinden katkılarından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

SİZLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Büyükgöz’ün ardından söz alan KBB Başkan Vekili Hasan Soba ise şu ifadeleri kullandı: “Sizler için durmadan, yorulmadan gece gündüz çalışıyoruz. Hem Gebze Belediyesi olarak hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sizler için en güzelini yapmak gayreti içerisindeyiz. Rumeli Üniversitesi’ne de destek ve katkılarından dolayı, hem de Gebze Belediyemize her hafta böyle birbirinden kıymetli bir organizasyonlar düzenlediği için teşekkür ediyor, her birinize hayırlı günler diliyorum.” Başkan Vekili Soba’nın ardından selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise, “Sevgili gençler sizleri Gebze olarak çok seviyoruz.

TÜM KURUMLARIMIZ SEFERBER

Sizler için tüm kurumlarımız her zaman seferber. Anne babalarınız çok fedakar insanlar onları da çok seviyoruz. Sizlerin içtenliği sizlerin gösterişten uzak hali sizleri karşılıksız sevmeleri muhabbetleri her şeyin üzerinde. Her şeyin ve tabi ki doğanızı da çok önemsiyoruz. Biliyoruz ki; günahsız ağızların duası reddedilmez, kabul görür. Sizler de tertemiz pırıl pırıl günahsız ağızlara sahipsiniz. Günahsız gönüllere sahipsiniz. O nedenle bu değerin farkına varan kurumlarımıza Rumeli Üniversitemize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum.

DOPDOLU EĞLENCE VE ETKİNLİKLER

Kendilerinden Allah razı olsun” dedi. Binicilik, paravolley, goalbol, ampute futbol, okçuluk, mas güreşi, survivor parkuru, empati parkuru, bocce, ayak bilardosu, bilimsel testler, mücadele sporları, geleneksel oyunlar gibi birçok düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan özel çocuklar Gebze Belediyesi ENFEST Spor ve Eğlence Festivalinde doyasıya eğlenceli bir gün geçirdi.