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BUSİAD Ekonomi Çalışma Komitesi tarafından organize edilen, “Vergi Mevzuat ile TFRS/TMS Kapsamında Enflasyon Muhasebesi” panelinde konuşan Yeminli Mali Müşavir Sedat Atkın, enflasyonun analiz yapmayı engellediğini ifade ederek, 2023 yılında geçilmesi planlanan enflasyon muhasebesinin erteleneceği konuşulurken geçen hafta yayınlanan Maliye Bakanlığı tebliği ile artık kesinleştiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Enflasyon Muhasebesinin finansal tablolarda parasal olmayan değerlerin, düzeltme katsayılarıyla çarpılması olarak tanımlayan Sedat Atkın, enflasyon muhasebesi yapmanın zorunlu olduğunu da kaydetti.

Atkın, şunları ifade etti:

“Enflasyon muhasebesi; mali işler departmanlarını, bağımsız denetim şirketlerinin, bağımsız denetçilerin iş yüklerini 4-5’e katlar. İşverenlerin, mali departmanlarına, bağımsız denetçilerine, muhasebecilerine bakışlarının değişmesi gerekir. Enflasyon düzeltmesiyle, 12 tane finansal tablo ve dipnot çalışması yapılacak” dedi.

Kurumlar veya gelir vergisi mükellefleri, bilanço esasına göre defter tutanlar enflasyon muhasebesi tutacaklar diyen Atkın, tabloların düzeltilmesinde uygulanacak son endeks rakamının 2023 sonunda yayınlanacağını da kaydetti.

Atkın, enflasyon muhasebesi için yıl sonunu beklenmemesi gerektiğini belirterek, pazartesini milat kabul edip, şirketlerinin enflasyon düzeltmesi çalışmalarına başlanması halinde, işlerinin daha kolay olacağını söyledi.

Atkın, farklı durumlara ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında katılımcıları da bilgilendirirken, gelen soruları da Yeminli Mali Müşavir Tolga Bacak ile birlikte yanıtladı. Etkinliğin sonunda Atkın ve Bacak’a, “Kır Çiçekleri Okusun Diye” kampanyasına adlarına yapılan bağışın sertifikası BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu tarafından takdim edildi.