Tahmini Okuma Süresi: dakika

Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 olarak güncelledi.ANKARA (İGFA) - Enflasyon Raporu 2023-IV'ün tanıtımı amacıyla Merkez Bankası'nın İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yıl sonu enflasyon tahmini orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncellendiğini duyuran Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Tahminlerimizi yukarı yönlü güncellemiş olsak da dezenflasyonun başlama zamanı, hızı ve seyrinde bir değişiklik olmayacağını değerlendiriyoruz. Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileriyle enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024'te tesis etmekte kararlıyız. Sadece 8 hafta içinde TL mevduat 970 milyar lira artarken kur korumalı mevduat 300 milyar lira, döviz cinsi mevduat 3,9 milyar dolar geriledi" diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın yaptığı enflasyon sunumunun detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.