Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı MERCEK’te ‘İşaret Dili’ kursu başlattı. Kısa süre önce başlayan ve yaklaşık 28 kişi ile devam eden İşaret Dili kursu 6 Haziran’a kadar sürecek.MERSİN (İGFA) - Başkan Vahap Seçer öncülüğünde ‘Engelsiz Mersin’ için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir, kendi bünyesinde personele yönelik gerçekleştirdiği işaret dili eğitimlerinin yanı sıra, MERCEK’te vatandaşlar için de bu konuda kurs açtı. Yeminli İşaret Dili Tercüman’ı Esen Çay’ın eğitim verdiği İşaret Dili kursu, hafta içi her gün 14.00-16.00 saatleri arasında sürüyor. Ücretsiz olarak verilen eğitimde; işitme engelli vatandaşların iletişim kurma şekilleri, işaret dili ile beden dili arasındaki uyum ve Türk İşaret Dili’nin temel kuralları öğretilirken, vatandaşların günlük hayatta işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurması amaçlanıyor. Kursa katılanlar şu ana kadar, temel kelimelerin yanı sıra birçok ilk iletişim cümlelerini de öğrendiler.

Çay: “İşitme engelli bireylere toplumda yardımcı olmak adına geliyorlar”

Yeminli İşaret Dili Tercümanı Esen Çay, MERCEK’te verdiği işaret dili eğitiminden bahsederek, “Kursumuza bazı arkadaşlar dönüşümlü, bazıları her gün geliyor. İşitme engelli bireylerin de var olduğunu kabul ederek, toplumda onlara yardımcı olmak adına bu kursa geliyorlar. Herkes bir şekilde, ilk iletişim cümlelerini öğreniyor. En azından kendini ifade edebilecek ve karşısındakini anlayabilecek kadar öğrenebiliyor. Biz, işaret dili öğrenilmesini ve her yerde insanlara yardımcı olunmasını öneriyoruz” dedi.

“Evde bile durduğum yerde harfleri yaptığımı fark ediyorum”

Bir bisiklet gruplarının olduğunu ve hocalarının önerisiyle bu eğitime katıldıklarını belirten Canan Uluçam; kurs sayesinde hem sosyalleşme, hem de bir cana dokunabilme fırsatı yakaladıklarını ifade etti. Kursun çok keyifli geçtiğini kaydeden Uluçam, “40 yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmezdi. Evde bile, durduğum yerde harfleri yaptığımı fark ediyorum. O anlamda, birçok etkinliği hayata geçiren Belediyemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Öğrendikten sonra biz de çevremize öğreteceğiz”

Arkadaşlarıyla birlikte işaret dili kursuna katılan Tülin Doğan, “Bir faydamız olsun diye, bize bir artısı olur diye bu kursa katıldık. Nasıl olacağını bilmiyorduk, ama kolaymış, o kadar da zor değilmiş. Çalışmak gerekiyor tabii ki, biraz pratik olmadan olmuyor. İnşallah öğrendikten sonra, biz de çevremize öğreteceğiz” dedi.

İşaret dilini hep öğrenmek istediğini söyleyen 23 yaşındaki radyoloji mezunu Aysel Özdemir, bu kursun bir şans olduğunu düşündüğünü ve Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduğunu belirterek, “Şu an bir işitme engelliyle iletişim kurabileceğim, rahatça yardımcı olabileceğim, ne demek istediğini anlayabileceğim seviyedeyim. Onların, zor süreçlerinde yanlarında olmak için öğrenmek istiyorum. Bir insan kendini geliştirmek istediği zaman, Belediyemiz buna müsaade ediyor ve insan her şekilde kendini geliştirebiliyor. Belediyemiz bu konuda bize destek oluyor” ifadelerine yer verdi.

“Yeni şeyler öğrenmekten, yeni insanları tanımaktan çok mutlu oluyoruz”

Arkadaşlarıyla beraber hem yeni şeyler öğrenmek, hem de bu şekilde konuşma ve işitme engelli olan insanlarla iletişime geçebilmek için kursa geldiklerini belirten Semiha Sevim, “Benim kızımın arkadaşının annesi ve babası işitme ve konuşma engelliydi. Ben onlarla yazışarak anlaşıyordum, ama onlar yazdığı zaman bizim gibi cümle kuramıyorlar, anlayamıyordum. Yeni şeyler öğrenmekten, yeni insanları tanımaktan çok mutlu oluyoruz. Belediyeye de gerçekten çok teşekkür ederiz” dedi.

Arapça Türkçe Yeminli Tercüman olarak görev yaptığını belirten Sibel Berber ise, “Bu benim için çok önemliydi. Çünkü ben yeminli tercümanım. Hayatın içerisinde her ortamda bulunuyoruz. O yüzden benim hayatıma da katkısı olacağını düşündüğüm için, işaret dili kursuna gelmeye karar verdim. Belediyemize, yapmış olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sanata, insana, kadınlara çok değer veriyor. Mersin’de olmaktan ve böyle bir imkana sahip olmaktan dolayı çok şanslıyım” dedi.