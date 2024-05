Osmangazi Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası’nı düzenlediği etkinlikle kutladı.

BURSA (İGFA) - Engelli bireylerin daha iyi şartlarda hizmet görebilmesi için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, engelliler haftasını unutmadı. Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM)’da eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler haftaya özel hazırladıkları gösterileri programa katılanların beğenisine sundu. Özel gereksinimli bireylerin hazırladığı birbirinden özel gösteriler izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Belediye binası önünde düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başkan yardımcıları, engelli bireyler, belediye çalışanları ve aileler katıldı.

Özel gereksinimli bireylerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Sadece dışarıdan sevgi ve ilgi duymak, özel gereksinimli bireylerle ilgili sorunları çözmüyor ve yeterli gelmiyor. Her an günlük yaşam dahil aile ve etrafıyla kendi ve sosyal yaşamda eğer imkan varsa iş imkanında da sıkıntılar yaşıyorlar. 7-24, 365 gün yaşıyorlar. Sadece bir hafta özel gereksinimli bireyleri hatırlamak ve anmak yeterli değil, belediye ve yerel yönetimler olarak bizlerin bu konuda çözümler üretmemiz gerekiyor. Sorun çözmek ve onların yaşamlarını daha kolaylaştırmak, her birimizin bir engelli adayı olduğunu unutmadan arkadaşlarımız ve özel gereksinim duyan bireylerimizle ortak bir yaşam sürmeyi bu ortak yaşamın kolaylaştırılmasının yollarını bulmamız gerekiyor” dedi.

Özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için üzerlerine ne düşerse yerine getirmek için hazır olduklarını belirten Başkan Aydın, “Yerel yönetimler olarak bu bizim görevimiz. Bu sorumluluğu ve bilinci taşıyoruz. Bununla ilgili özerimize düşeni yapacağız. Ben bu etkinlikle görev alan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.