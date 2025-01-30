2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin aylık rakamlar belirlendi. 1 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak tarifeye göre bütçeden karşılanacak kısım bireysel eğitim için 6 bin 100 TL, grup eğitimi için bin 708 TL oldu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan, "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.



Söz konusu tebliğe göre, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 TL, grup eğitimi için aylık bin 708 TL olarak belirlendi.

Tebliğe göre, belirlenen tutarların Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacağı kaydedildi.