Bursa'da Osmangazi Belediyesi’ni ralli pistlerinde temsil eden bedensel engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, 49. Hitit Rallisi’nden çifte podyum ile ayrıldı.BURSA (İGFA) - Mahalli 49. Hitit Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından 21 otomobil ve 42 sporcunun katılımıyla Beypazarı’nda gerçekleşti.

Ekipler, toplam uzunluğu 63 kilometre olan Türksat (Yoğunpelit), Coffee Chefs (Uşakgöl) ve Aslanlar Petrol (Doğanyurt) etaplarını ikişer kez geçerek ralliyi tamamladı.

Mahalli 49. Hitit Rallisi’nde piste çıkan dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu olan Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Kübra Denizci Keskin, oldukça çekişmeli geçen yarışlar sonunda kendi kategorisinde ve Kadınlar Kupası’nda ikincilik elde etti.

49. Hitit Rallisi’nden çifte podyum ile ayrılan Keskin, başarılarına yenilerini ekleyerek Osmangazi’ye ve Bursa’ya bir gurur daha yaşattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başarılı rallici Kübra Denizci Keskin’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.