14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri öncesinde; genel nüfusun yüzde 12’sini oluşturan Türkiye’deki engelliler siyasi partilere çağrıda bulunarak, “Milletvekili listelerinde engelli vatandaşlara da yer verilmesini” istedi.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Merkezi Marmaris’te bulunan Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) Genel Başkanı Tulgay Hasar, bedene engelli olmanın ülke yönetiminde söz sahibi olmaya engel olmadığına dikkat çektiği açıklamasında, bedenen engelli olmanın seçilmeye engel olmadığını ifade ederek, engelli nüfusunun yüzde 12’lerde olduğu Türkiye'de, toplumun önemli bir kesimini oluşturan engellilerin temsil oranının çok düşük olması üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğunu kaydetti.

Engellilerin sorunlarının çözüm aşamasında istenilen sonucu alamayacağımızın en açık göstergesi olduğunu belirten Hasar, "Ülkemizde sorunların çözüm yollarının önemli ölçüde siyasetten geçtiği bilinmektedir. Sıkıntıların giderilmesi noktasında bu kadar önemli olan siyasette, biz engellilerin çok geri planda kalması, geri plana bırakılması biz engellilerin sorunlarının çözümü hususunda çok önemli bir konu olarak önümüze çıkmaktadır. Siyasi oluşumların içerisinde olarak engellilerin sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunların çözümü için birinci elden bir çaba göstermek, biz engelliler için önemli bir adım olacaktır. 28. Dönem Milletvekilliği genel seçimlerde siyasi partiler engelli üretken adaylara parti listelerinde yer vermelidirler. Biz engelli bireyler sadece siyasi vitrinlerde konu mankeni olmak istemiyoruz" diye konuştu.

"Milletin Meclisi’nde engellilerimizin ve engelli ailelerimizin sesi olmaya adayız" diyen Genel Başkan Tulgay Hasar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

https://youtu.be/tQYhNB37GBw

"Onların yürüyemeyen ayağı, duymayan kulağı, görmeyen gözü olacağız. Siyasi partilere baktığımız zaman, hiçbirinde engelliye yeterince yer verilmediği, sadece engelli kişileri sınırlı bir şekilde, seçilebilir yerlerden aday gösterdikleri görülmektedir. Aynı zamanda siyasi oluşumların göstermiş oldukları adaylara baktığımızda yine çok az engellinin aday olarak gösterildiği görülmektedir.

Engeliliği önleyici, tedavi ve rehabilite edici en etkin sağlık politikalarını hayata geçirebilmek, Engelliler ve tüm dezavantajlılar için daha erişilebilir bir çevre yaratabilmek, Daha çok engellinin iş bulabilmesini sağlamak, Engellilerin daha iyi koşullarda eğitim olanağı bulabilmesi, Engellilerin sosyal hizmet ve yardımlardan hak temelli bir anlayışla yararlanabilmeleri, Engellilere yönelik her türlü ayrımcılığın karşısında olmak için tüm deneyim, bilgi ve becerilerini toplumun hizmetine sunmaya hazır; yoksulluğun, işsizliğin yok edildiği, engelliler dâhil kimsenin “ötelenmeden dışlanmadan yaşayabileceği bir Türkiye özlemi ile bu yola çıkmış olan üretken o koltuğun hakkını verebilen, engellileri mecliste temsil edebilen engelli bireylere fırsat verilmelidir.

Bedenen engeli olmak siyaset yapmaya engel değildir. Ama “kontenjan engeli” çok daha büyük bir engeldir. Kontenjan engeline rağmen birçok engelli milletvekili adayı olmalıdır. Siyasette ben de varım diyebilmelidir"