Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engelli yayaların güvenliğini düşünen özel projeye imza atarken, ‘Erişilebilir Yaya Butonları’ projesi engelli vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin özel sakinleri olan engelli vatandaşların yaya yollarındaki güvenliği için özel bir projeyi hayata geçirdi. ‘Erişilebilir Yaya Butonları’ adı verilen proje ile engelli yayaların araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda güvenli geçiş yapması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin her kesimine yönelik hizmetlerini çeşitlendirerek zenginleştiriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen Erişilebilir Yaya Butonları, hizmet vermeye başladı.

160 ADET ERİŞİLEBİLİR YAYA BUTONU 20 KAVŞAKTA ÖZEL VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

‘Engelli Dostu, Engelsiz Şehir Kayseri’ vizyonu çerçevesinde trafikte erişilebilirlik kısıtlarını aşmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulama konulan 160 adet Erişilebilir Yaya Butonları, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan istişareler sonrası belirlenen öncelikli 20 kavşakta, engelli vatandaşların hizmetine sunuldu.

PROJENİN YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Engelli vatandaşların erişilebilirlik sorunlarını çözebilmek için uygulamanın toplu taşıma aktarma noktaları, üniversite, hastane ve bu gibi yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalardan başlanarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.

“TRAFİKTEKİ GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYOR”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Şefi Mahmut Büyüktepe, engelli bireyler için temin edilen erişilebilirlik yaya butonu hakkında teknik bilgiler verdi. Büyüktepe, erişilebilir yaya butonunun özellikle trafikteki görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırması için Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve yaygınlaştırılan bir uygulama olduğunu ifade etti.

Erişilebilirlik yaya butonu hakkında teknik bilgiler aktaran Büyüktepe, şöyle konuştu: “Erişilebilir yaya butonumuz özellikle trafikteki görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırması için Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirdiğimiz ve yaygınlaştırdığımız bir uygulama. Bu uygulamada ürün üzerinde öncelikli olarak hissedebilir yüzeyler var. Ürünün ön yüzeyinde dokunmatik olarak yayanın talebini aldığı bir an var. Dokunduğu anda ‘Talebiniz alınmıştır, bekleyin’ tarzında uyarı veriyor. Bu uyarı ile birlikte buradaki görme engelli vatandaşın dokunduğu alanın üstünde bir ok işareti var. Ok işaretini eliyle hissederek, gideceği yöne daire bir tayinde bulunuyor. Karşı yöne geçeceğim dediği anda bunu belirledikten sonra aynı yönün cihazın yan yüzeyinde geçeceği yönün krokisini oluşturduğumuz bir alan var. Hissedebilir yüzey şeklinde yine.”

“BUTON SAYESİNDE GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ ALO 153 ÜZERİNDEN BİZE ULAŞABİLİRLER”

Büyüktepe, ‘Engelli bireylerin bu buton sayesinde Alo 153 çağrı merkezi, numarası var. 7/24 saat görme engelli vatandaşlarımız Alo 153 üzerinden bize ulaşabilirler’ diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Alt tarafta da yolun başlangıcı, kaç şerit olduğu, geçeceği noktaya dair kabartmalar var. Bakacak olursak, yol hakkında bilgi veriyor. Cihaz bulunduğu konum belirtmek için, görme engelli vatandaşlarımız için cihaz bekleme modundayken bip bip sesinde bir ses çıkarıyor. Bip sesi yavaşsa lütfen bekleyin manasında kırmızı yanıyor demek oluyor. Bu ses hızlıysa geçiniz demek oluyor. Bu sayede buraya gelen vatandaşları da rahatsız etmeden, hem de görme engelli vatandaşlarımıza kendi konumunu bildiriyor. Talep verdikten sonra bekleyiniz ya da geçiniz şeklinde sözlü ikazlar ve normal bip moduna dönerek işlemini tamamlıyor.”

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ümmet Ekici de, Büyükşehir Belediyesi’nin görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir uygulama başlattığına dikkat çekerek, “Sürekli sabah işe giden bir kişiyim. Büyükşehir Belediyemiz, Türkiye’de ilk defa böyle bir ışıklandırma, sesli konuşma sistemini başlatmışlardı. Aradan 25 yıla yakın bir zaman geçti ve Büyükşehir Belediyemiz yeniden böyle bir hizmeti başlattı. Tabi teknoloji ilerledi, sistemler daha güzel olmuş. Vatandaşlarımız lütfen duyarlı olsunlar, belediyelerimize itiraz dilekçesi vermesinler, çünkü biz bunları rahat kullanıyoruz. Bunlar olmadığı zaman kazalar olabiliyor, sürekli birilerine muhtaç durumda kalmış olabiliyoruz. Bizim işimizi kolaylaştıran bir sistem. Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimizin sonucunda Kayseri’nin en önemli noktalarına bu sesli sinyalizasyonu monte ediyorlar. Güzel bir şey inşallah bu sistemi halk otobüslerinde de bekliyoruz, çok teşekkür ediyoruz” İfadelerini kullandı.

Kayseri Altınokta Kadın Kolları Başkanı üniversite öğrencisi Hanife Çetinkaya ise Kayseri’ye bu hizmetin gelmesinin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Biz en azından yönümüzü bulabiliyoruz, geçeceğimiz ışıkları öğrenebiliyoruz ama halkımız bu konuda çok duyarsız. Şikayetler oluyor, cihazlarımız kırılıyor, aynı sağduyuyu onlardan da bekliyoruz, bizim yerimizde onlar olsaydı biz bu şekilde onlara zarar vermezdik” diye konuştu. Çetinkaya, hizmetten çok memnun olduğunu ifade ederek yetkililere teşekkür etti.