İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün Destek Programı kapsamında düzenlediği kursların başvuruları başladı.İZMİR (İGFA) - Engelli yurttaşlara yönelik pek çok etkinlik gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Destek Programı kapsamında kurslar da düzenliyor. Özel Eğitim, Boccia, Hareket ve Beden Eğitimi, İzcilik, El Sanatları Takı Tasarımı ve Ahşap Boyama, Seramik, Ritim ve Dans, Spora Özgü Temel Eğitim ve Hareket ile Doğa Temelli Uygulamalar, Duyu Destekleme Programı, Kolaylaştırıcı Okuma Yazma Eğitimi ve Bahçe Terapisi olmak üzere Doğa Temelli Müdahale Programları kursları başlıyor. Kurslara 18 Ekim tarihine kadar başvuru alınacak. Ayrıntılı bilgi 232 293 32 96 ve 232 293 98 42 numaralı telefonlar aracılığı ile alınabiliyor.

Kaynak: igf