Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen yaz kursları başladı.SAKARYA (İGFA) - Yaz dönemi boyunca Sosyal Gelişim Merkezi’nde devam edecek atölyeler, bireylere dil, sayı becerileri, el sanatları, tasarım ve mutfak atölyeleriyle eğlenceli ve keyifli bir dönem sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemek ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği yaz atölyeleri yoğun katılımla başladı. Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) kapılarını açan Engelsiz Hobi Atölyeleri, katılımcılara, keyifli ve öğretici bir yaz dönemi sunuyor.

YENİ BECERİLER VE GÜÇLÜ SOSYAL BAĞLAR

Katılımcıların sosyal, bilişsel ve sanatsal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak özel olarak düzenlenen atölyelerde, dil, sayı becerileri, el sanatları, tasarım ve mutfak atölyeleri yer alıyor. Yaz boyunca devam edecek olan programlarda, her bir atölye bireylerin kendilerini ifade etmeleri, yeni beceriler edinmeleri ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri adına önemli fırsatlar sunuyor.

AİLELER EĞİTİM SÜRECİNDE AKTİF ROL ALIYOR

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlar, sadece özel gereksinimli bireylerin gelişimine değil, aynı zamanda ailelerin de eğitim sürecine aktif olarak katılmasına imkan tanıyor.