Edirne'nin Süper Amatör Lig'deki temsilcisi Keşan İdmanyurdu transferde hız kesmiyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

2023/2024 Futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele edecek olan Keşan İdmanyurdu Kulübü transfer çalışmalarına devam ediyor.

Keşan İdmanyurdu transfer görüşmelerinde anlaştığı Engin Kart ile anlaşarak, sözleşme imzaladı.

Kart yeni sezonda Keşan İdmanyurdu Kulübü’nde forma giymekten mutluluk duyacağını belirterek, “Yeni sezonda takım arkadaşlarımla birlikte takımımızın başarısı için elimizden geleni yapacağız ve takımımızı başarıya taşımak için uğraşacağız.” Dedi.