İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, bu durumu değerlendirerek AK Parti hükümetine ağır eleştirilerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, “AK Parti hükümetinin yanlış hayvancılık ve tarım politikaları yüzünden birçok vatandaşımız dini görevlerini yerine getiremeyecek ve kurban kesemeyecek. Bu hükümet vatandaşını her şeyden mahrum ettiği gibi dini görevlerini yapmaktan da mahrum bıraktı.” dedi.

BESİCİLER ÇARESİZLİK İÇİNDE

Besicilerin, yem fiyatlarının aşırı artışından dolayı maliyetlerin yükseldiğini ve bu yüzden kurbanlık hayvanlarını yüksek fiyata satmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Engin, “Hükümet besiciye ve çiftçiye destek verse maliyetler %70 oranında düşer. Çoban desteği de verilirse, hayvancılığa büyük katkı sağlanır. Ama hükümet, hayvancılığın bitmesini istemiyorsa çoban ve yem desteği vermeli. İnsanlarımızın hayvancılığa yönelmesi için maddi destek gerekiyor” dedi.

KURBANLIK FİYATLARI VE ENFLASYON KRİZİ

Engin, TÜİK ve ENAG’ın açıkladığı yıllık enflasyon oranlarının kurbanlık fiyatlarının artışı karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Büyükbaş kurbanlıklara %238, küçükbaş kurbanlıklara ise %300 zam geldiğini ifade eden Engin, “Büyükbaş fiyatları 220 bin TL’ye kadar çıkarken, küçükbaşlar 15-20 bin TL’den alıcı bekliyor. Halkın alım gücü neredeyse yok denecek kadar az” dedi.

HÜKÜMETİN YANLIŞ POLİTİKALARI

Hükümetin dışarıdan hayvan ithalatını eleştiren Engin, “Devlet, dışarıdan hayvan getirmek yerine çobanına ve yemine destek verse ekonomiye büyük katkı sağlar. Kurbanlık fiyatlarındaki zamlar, TÜİK’in %69,80 ve ENAG’ın 4,35 olarak açıkladığı yıllık enflasyonu bile geçti. Bu durum, hükümetin yanlış hayvancılık ve tarım politikalarının bir sonucudur” dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Engin, hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ve acil çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti. “Besiciler emek vererek hayvanları 2-3 yaşına kadar yetiştiriyor, ancak bu bayram kurbanlıklar ellerinde kalacak gibi. Halk kurban pazarına sadece sormaya gidiyor, alım gücü çok düşük. Maliyetler çok yüksek olduğu için besici elindeki kurbanı satamıyor. Hayvancılığa desteklerin artırılması şart” dedi.