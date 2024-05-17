İpsala Sultanköy Ortaokul öğrencisi Enis Engin, İpsala’da düzenlenen Akıl ve Zeka oyunları Reversi kategorisinde önce ilçe birincisi, sonra da il birincisi olarak Edirne’yi akıl ve zekâ oyunlarında temsil etme hakkını kazandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’nın Karaağaç köyünde yaşayan Abdullah ve Ayfer Engin’in oğulları Sultanköy ortaokulu 5”ci Sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Enis Engin, Nisan ayı başlarında İpsala’da yapılan ortaokullar arasında düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasında, Reversi 1. olmuş ve ödülünü İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’nin elinden almıştı. Enis Engin,3, Mayıs’ta Edirne’de düzenlenen Akıl ve zeka oyunları il finalinde yine birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

İTALYA’DA YARIŞMAYA KATILDI

Enis Engin Sultanköy ortaokulunda öğretmeni Hasan uzun ile geçen sene de İtalya’nın Roma kentinde dünya geneli düzenlenen yarışmaya katılarak dünya geneli Gençler kategorisinde de 10. gelerek büyük başarı elde etti.

Engin’in babası Abdullah Engin, yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Oğlumun başarısı ile gurur duydum. Önce ilçe birincisi sonra il birincisi oldu. Ve İtalya’nın Roma kentinde öğretmeni Hasan Uzun ile yarışmaya katılarak ülkemizi ve Edirne’mizi temsil ettiği için onunla bir kez daha gurur duyuyoruz. Tabiki bu süreçte aldığı madalyalar ve kupalar yanında olan destek veren öğretmenleri ve eğitmenlerine de ayrı ayrı çok çok teşekkürler ediyorum, bundan sonraki yarışmalarda oğlum Enis Engin'e Başarılar diliyorum“dedi.

ENGİN EDİRNEYİ RİZE’DE TEMSİL EDECEK

Engin, şimdi ise 24 ve 26 Mayıs’ tarihleri arasında Rize’de gerçekleşecek olan Türkiye şampiyonasından Edirne’yi ve İpsala’yı temsil etmeye hazırlanıyor.