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Bebek ve çocuk konfeksiyonu ihracatına “Alım Heyeti” desteği

Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni veren BDDK'nın kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Enpara Bank AŞ'ye Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi çerçevesinde 3 Ağustos 2023 tarihinde faaliyet izni verilmesini kararlaştırmıştı.

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