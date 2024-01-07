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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaşam boyu eğitime kazandırdığı Enstitü İstanbul İSMEK, İstanbulluları eğitim, üretim ve istihdamla buluşturmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 39 ilçede toplam 150 merkezde İstanbullulara nitelikli eğitim hizmeti veren Enstitü İstanbul İSMEK’te kayıtlar yıl boyunca devam ediyor.

Halihazırda 359 bin İstanbullunun eğitim aldığı Enstitü İstanbul İSMEK’e başvurular, http://m.istanbulsenin.istanbul/eii ile https://enstitu.ibb.istanbul/portal/default.aspx üzerinden yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni vizyonuyla yoluna devam eden Enstitü İstanbul İSMEK, 2023-2024 döneminde 39 ilçede 16’sı uzmanlık okulu olmak üzere toplam 150 merkezde İstanbullulara nitelikli eğitim hizmeti veriyor.

Eğitim içerikleri İstanbulluların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hazırlanan Enstitü İstanbul İSMEK, bilişim teknolojilerinden sahne ve gösteri sanatlarına, gastronomi ve mutfak sanatlarından kişisel gelişime kadar pek çok alanda İstanbullulara ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor. 2023-2024 döneminde eğitimlerine “Teknik Tasarım”, “Medya ve İletişim” ve “Dekoratif El Ürünleri Yapımı” olmak üzere üç yeni alan daha ekleyen Enstitü İstanbul İSMEK, halen toplam 4 ana dalda ve 23 alanda 1000’in üzerinde programda İstanbullulara eğitim veriyor.

YENİ EĞİTİM PROGRAMLARINDAN BAZILARI...

Arduino ile Nesnelerin İnterneti, Dantel Anglez Yapımı: İleri Dekoratif Tasarımlar, Herkes için Canva (Canva'ya Giriş), İğne Oyası Temel Teknikler: Çiçek Yapımı, İnsan Kaynaklarında Süreç Yönetimi, Örme ve Düğümlü Takı Yapımı Atölyesi, Deri Cüzdan Yapımı Atölyesi, 3Ds Max ile Ürün Modelleme (V-Ray), Sanatsal Mozaik İleri Seviye Uygulamalar, Türk İşaret Dili Temel Seviye Konuşma Atölyesi, Punch Nakışı, Modern Nakış Teknikleri ile Kıyafet Süsleme, Ekşi Mayalı Ekmek Yapımı Teknikleri, Bilgisayarlı Modelistlik (Gerber), MikroFly ile Ön Muhasebe İşlemleri, Sınıf Yönetimi Atölyesi (Okul Öncesi), Kışa Hazırlık Atölyesi, Meyve ve Sebzede İyi Tarım Uygulamaları.