Bursateknopark’ın yürütücülüğünü üstlendiği, 6 partner ve 2 yardımcı ortaklı ERASMUS KA220-ADU programı kapsamındaki ‘ENTRANT’ projesinin başlangıç toplantısı gerçekleştirildi. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ev sahipliğinde 2 gün süren toplantıda, proje süresince izlenecek yol haritası hakkında bilgi verilirken, öneriler masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursateknopark’ın ERASMUS KA220-ADU Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Enhancement of Incubators' International Entrepreneurship and Trade Abilities in Digital Platform” (ENTRANT) projesinin başlangıç toplantısı yapıldı. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da yapılan tanıtım toplantısına BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nazan Akıncı, BTSO Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Konsey Başkanı Hakan Hacızade, paydaş kurumların temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılışında konuşan Rektör Naci Çağlar, BTÜ’nün yapay zekâ, robotlar ve akıllı sistemler başta olmak üzere birçok alanda başarılı projelere imza attığını kaydetti. Rektör Çağlar, “En başarılı girişimlerimizden biri olan ENTRANT Projesi, Ekim 2023'te Ulusal Ajansa sunuldu ve Şubat 2024'te destek aldı. Bu projenin koordinasyonunu sağlayan Teknopark yönetimimiz Bursateknopark'a ve partnerlerine teşekkür ediyorum. Buradaki varlığınız çalışmalarımıza büyük değer katıyor ve biz de sizin fikirlerinizden faydalanmak için sabırsızlanıyoruz. Bu başlangıç ​​toplantısında paylaşılan fikirlerin ve oluşturulan iş birliklerinin hepimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“TEKNOPARKLARDAKİ KULUÇKALARIN GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLENECEK”

İki yıl sürecek olan 250 bin Euro destekli projenin detaylarını aktaran Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ise ENTRANT projesinin 6 partner ve 2 yardımcı ortaktan oluştuğunu söyledi. Proje süresince Bursateknopark ve ortaklarının üstleneceği görevlerden bahseden Prof. Dr. Bedeloğlu, “2 yıl boyunca proje yönetimi ve uygulama, dijital uygulamalara yönelik girişimcilik becerileri, dijital mentörlük, uluslararası kuluçka şirketleri ile alakalı programlar, kuluçka süreçleri, proje yaygınlaştırma gibi uygulamalar geliştirileceğiz. Bu kapsamda teknoparklardaki kuluçkaların girişimcilik, dijital bilgi ve beceri düzeylerini destekleyecek olan ENTRANT projesinin başarılı geçmesini diliyorum” diye konuştu.

DİJİTALLEŞME YOLUNDA ÖNEMLİ KATKILAR…

Programa katılan Kaunas Teknoloji Üniversitesinden Prof. Dr. Daiva Žostautıenė, ENTRANT projesinin ticarete yeni başlayan kuluçka merkezlerindeki şirketlere büyük katkısı olacağını söyledi. Bursateknopark yürütücülüğündeki projenin paydaşı olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren NOVI Bilim Parkı CEO’su Henrik Lundum ise projenin heyecan verici olduğunu, şirketlerin dijitalleşmesi adına önemli çıktıların 2 yıl süre zarfında alınacağını ifade etti.

ENTRAT PROJESİ NEDİR?

Teknoparklardaki kuluçkaların girişimcilik, dijital bilgi ve beceri düzeyleri desteklenecek olan ENTRANT projesi ile ticarete yeni başlayan kuluçka merkezlerindeki şirketlerin, girişimcilik desteğine ihtiyaç duyan kooperatiflerin ve start-up'ların sürdürülebilirliğini destekleyen dijital bir ortam sağlanacak. Proje içerisinde kuluçka firmaları için özel olarak hazırlanacak dijital platformda, kapsamlı eğitimler ve mentorlükler sağlanmak üzere altyapı oluşturulacak ve uygulamalar gerçekleştirilecek. Aynı zamanda projedeki sinerjinin arttırılması ve iyi uygulama örneklerinin incelenmesi amacıyla ortakların bir araya gelmesi sağlanacak. BTÜ Bursateknopark’ın yürürücü olduğu projede partner olarak, Hırvatistan Teknoloji Park Varazdin, Romanya Magurele Bilim Parkı, Litvanya Kaunas Teknoloji Üniversitesi, Danimarka NOVI Bilim Parkı bulunurken yardımcı ortaklarını ise Gaziantep OSB Teknokent ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası oluşturdu.