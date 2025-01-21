Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararına göre, depolamalı elektrik üretim tesisleriyle ilgili yeni şartlar belirlendi.ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasası ile ilgili mevcut yönetmeliklerde değişiklikler yaparak yeni kararları duyurdu.

EPDK'nin yönetmelik değişikliklerine ilişkin yönetmelikler bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle depolamalı elektrik üretim tesislerinin lisans başvurusu, işleyişi ve kabulüyle alakalı şartlar netleşti.

Tesislerin çalışır halde tutulması ve kabul tarihine göre ilk 5 yıl yüzde 85, sonraki yıllarda yüzde 80 oranında emre amade olması zorunlu kılındı.

Dengeleme Güç Piyasasında ise uzlaştırma döneminin 15 dakika olarak uygulanması kararlaştırılırken, uygulama için gerekli altyapı hazırlıklarının 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması gerekeceği ve bu tarihe kadar eski düzenleme devam edeceği kaydedildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliklerinin detayları için bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik