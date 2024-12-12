İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin “Çocuklar bilim ve sanatla buluşsun, bu topraklar yeni Aziz Sancarlar çıkarsın” mottosuyla hayata geçirdiği Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi, Erasmus programı kapsamında İtalya ve İspanya’dan gelen öğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yaptı.Ziyaret, farklı kültürlerden gelen öğrenciler için unutulmaz bir deneyim sunarken Beylikdüzü’nün bilim ve sanat alanında öncü bir şehir olma hedefini bir kez daha gözler önüne serdi.İSTANBUL (İGFA) - Yaşar Acar Fen Lisesi tarafından yürütülen Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında İtalya ve İspanya'dan gelen öğrenciler, Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ni gezerek bilim ve sanatla dolu bir deneyim yaşadı.Öğrenciler, bilim ve sanatla iç içe geçen bu alanlarda keyifli vakit geçirirken bol bol hatıra fotoğrafı çekti.Ziyaret, farklı kültürlerden gelen öğrenciler için unutulmaz bir deneyim sunarken Beylikdüzü’nün bilim ve sanat alanında öncü bir kent olma hedefini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇALIK: BEYLİKDÜZÜ’NÜN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, merkezin evrensel bilime ve sanata katkı sağlayan bir yer olacağını vurguladı. Başkan Çalık, “Bu özel merkez, bilimin ve sanatın evrensel anlamını kentimizde yaşatacak. Beylikdüzü’nün dünyaya açılan kapısı olacak” dedi. Başkan Çalık, öğrencilerle sohbet ederek bilime olan ilgilerini artıracak projeler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.